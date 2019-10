Renuncia la directora nacional financiera del Tribunal Electoral







30/10/2019 - 19:34:04

El Deber.- María Teresa Becerra renunció al cargo de directora nacional económica financiera del Tribunal Supremo Electoral (TSE), según una misiva dirigida a la presidenta de esa instancia, María Eugenia Choque, conocida en esta jornada.



Se trata de un nuevo alejamiento en esa instancia, que se suma a las más de 30 que existieron antes de los comicios generales, y que surge en medio de los cuestionamientos por la forma en la que se administró dicho proceso.



La nota enviada por la profesional, que ocupó por casi cuatro años esas funciones, alega “razones de orden particular y personal” y hace un extensivo agradecimiento a Choque y a los vocales que también renunciaron, Katya Uriona, José Luis Exeni, Dunia Sandóval y Antonio Costas.



“Presenté mi solicitud de vacación para consideración en Sala Plena, me imagino que debido a las responsabilidades del proceso de elecciones generales, no ha sido considerada”, detalla otra parte de la carta de la ahora exfuncionaria.



La dimisión de Becerra coincide con las renuncias de la presidenta del Tribunal Departamental Electoral de Santa Cruz (TED), Sandra Kettels, advirtiendo diferencias con el accionar del TSE. Antes, ya había renunciado la vocal de Chuquisaca, Olga Mary Martínez.



Actualmente se mantiene la presión y las críticas contra las autoridades electorales en el país, ante los resultados de la votación del 20 de octubre, que es observada por “fraude” que habría favorecido a la victoria del MAS en primera vuelta.