IBCE: Baja en las exportaciones afectó para que no se pague el segundo aguinaldo





30/10/2019 - 19:20:10

La Paz.- El gerente del privado Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), Gary Rodríguez, pidió el miércoles tomar medidas para fortalecer el comercio exterior y que vuelva a ser superavitario, porque, a su juicio, el hecho de que las importaciones superen a las exportaciones, afectó el crecimiento económico para que no se pague el segundo aguinaldo.



"Necesitamos tomar medidas para que el comercio exterior boliviano se torne otra vez superavitario. Es la quinta gestión en que las importaciones superan a las exportaciones", dijo a los periodistas.



Rodríguez se refirió al tema, luego de que el director del Instituto Nacional de Estadística (INE), Santiago Farjat, informara que el Producto Interno Bruto (PIB) de Bolivia creció 3,38%, entre julio de 2018 a junio de 2019, lo que descartó el pago del segundo aguinaldo correspondiente a esta gestión.



Dijo que las exportaciones con un menor dinamismo atentan contra la expansión del PIB. En el segundo semestre del 2018 subieron apenas 0,65% en valor,pese a que cayeron 15% en volumen; por el contrario, durante el primer semestre del 2019las exportaciones totales cayeron -8% en valor y -23% en volumen



Para el resultado observado, no hubo ninguna incidencia de los incendios en el país que se sufrieron desde julio, ni tampoco la actual convulsión social por ser eventos posteriores al término de análisis (julio 2018 a junio 2019)



"La lección aprendida es que el motorcito de la demanda interna no es suficiente para creer a las altas tasas que precisa nuestro país para seguir combatiendo la pobreza, sobre todo la crítica, pero también la moderada", comentó.