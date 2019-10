Este año no habrá doble aguionaldo: Crecimiento llegó solo al 3,38%





30/10/2019 - 18:02:04

La Paz.- El director del Instituto Nacional de Estadística (INE), Santiago Farjat, informó el miércoles que el Producto Interno Bruto (PIB) de Bolivia creció 3,38%, entre julio de 2018 a junio de 2019, lo que descarta el pago del segundo aguinaldo correspondiente a esta gestión.



El segundo aguinaldo denominado "Esfuerzo por Bolivia" es un beneficio que se paga a los trabajadores activos, públicos y privados, todos los años en los que el crecimiento interanual de julio a junio del PIB esté por encima de 4,5%, como establece el Decreto Supremo 1802 promulgado en 2013.



Para que se haya activado el pago del doble aguinaldo, el crecimiento económico tuvo que sobrepasar el 4,5% de julio de 2018 a junio de 2019, sin embargo, no se alcanzó esa cifra.



“El crecimiento a 12 meses para el segundo trimestre es de 3,38%, lo cual implica que no habría el pago del segundo aguinaldo, dado que este crecimiento se encuentra por debajo del 4,5%”, dijo Farjat.



El funcionario atribuyó la cifra “al mal desempeño del sector externo”, que se expresó en menores de denominaciones de Brasil y Argentina para el gas boliviano. Aseveró que sin tomar en cuenta el sector de hidrocarburos el crecimiento habría llegado al 5,27%.



El doble aguinaldo se instituyó en 2013. Desde entonces se pagó en las gestiones 2013, 2014, 2015 y 2018, mientras que no se hizo efectivo en 2016 y 2017.