Romero: Cívicos de Santa Cruz rechazan auditoría a comicios porque son golpistas







30/10/2019 - 13:28:42

La Paz, (ABI).- El ministro de Gobierno, Carlos Romero, afirmó el miércoles que el Comité Cívico Pro Santa Cruz rechaza la auditoría integral a los comicios del 20 de octubre porque es una institución "golpista" y su único objetivo es derrocar al Gobierno del presidente Evo Morales.



El martes, el presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, ratificó que el Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade) determinó exigir la anulación de las elecciones y no así una auditoria que fue confirmada por el Gobierno boliviano.



"Son golpistas, por eso cambian sus objetivos, primero hablaban de segunda vuelta, luego de que se considere una nueva elección, y ahora su objetivo es fuera Evo Morales", dijo en declaraciones a la Red Patria Nueva.



Romero aseguro que a ese sector no le "interesa para nada una auditoría, una investigación del proceso electoral", porque es una fracción de aquellos dirigentes que intentaron partir a Bolivia en dos pares, "una nación camba y una nación colla".



"Su estrategia es golpista y desestabilizadora, son los cachorros de los separatistas; los comiteistas de ahora son los cachorros de los separatistas de ayer, son los acólitos de Branko Marinkovic, de los que le quisieron dar una puñalada a la Madre Patria para partirla en dos", aseguró.



Para el Ministro de Gobierno, los cívicos "no aceptan la igualdad porque se creen que son una raza superior, a estas alturas de la historia están con un pensamiento ideológico de hace cuatro siglos".