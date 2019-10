Mesa no acepta la auditoría pactada entre el Gobierno y la OEA





30/10/2019 - 13:14:09

El líder de Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, anunció este miércoles, que no acepta la auditoria en los actuales términos pactados unilateralmente entre el gobernante MAS y la OEA.



“La auditoría acordada entre la OEA y el candidato del MAS no ha consultado ni al país, ni nuestras condiciones, principalmente las de desconocer los resultados del cómputo realizado por el TSE y la necesaria participación de representantes de la sociedad civil en el proceso. Nosotros no aceptamos la auditoría en los actuales términos, pactados unilateralmente”, afirma el comunicado de Comunidad Ciudadana que fue leído por Mesa en rueda de prensa.



"El fraude ejecutado por el MAS y su empeño por desconocer la voluntad popular, han generado una espiral de violencia de consecuencias que podrían resultar irreparables", advirtió.



"Compartimos sus preocupaciones y mantendremos los mecanismos de coordinación con todos quiénes luchamos por el respeto al voto popular y la democracia, para concertar las mejores salidas a esta crisis política, buscando siempre preservar la paz y evitando la violencia fratricida", dijo Mesa. ABI



El CC, mediante el comunicado leído por Mesa, ratificó la acusación de fraude que considera que fue ejecutado “por el MAS y su empeño por desconocer la voluntad popular”.



“El ataque de grupos organizados del gobierno a los ciudadanos, la instrucción de cercar ciudades, bloquear las carreteras, cortar el suministro de agua, decenas de heridos y sangre derramada en nuestras calles, son el resultado de la ambición sin límites de Evo Morales y Álvaro García Linera”, sostiene el comunicado.



Respecto a la demanda de anulación de las elecciones de los sectores movilizados, Comunidad Ciudadana expresó que comparte las preocupaciones y mantendrá los mecanismos de coordinación para concertar “las mejores salidas a esta crisis política, buscando siempre preservar la paz y evitando la violencia fratricida”.



En ese sentido, ratificó que su posición es “invariable desde el 20 de octubre”, pues se exige el respeto a la voluntad popular expresada en las urnas.



Antes, el Gobierno anunció que acordaron con la OEA realizar una auditoría electoral integra y vinculante que incluye la revisión de actas, aspectos estadísticos, verificación del proceso y cadena de custodia.