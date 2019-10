Enfermeras venezolanas también se van de paro







30/10/2019 - 12:34:43

VOA.- Aproximadamente 10 mil enfermeros se unieron este miércoles a los gremios venezolanos que se han ido de paro por 24 horas durante este mes en busca de mejoras salariales y laborales.



La convocatoria la hicieron 20 colegios de profesionales de la enfermería de todo el país. “La situación de hambre, la situación de miseria en la que nos encontramos los venezolanos que hoy percibimos salario que no son de subsistencia”, aseguró Ana Rosario Contreras, presidenta del Colegio de Enfermeras de Caracas, al ratificar la convocatoria.



Al respecto, el presidente interino del país, Juan Guaidó, indicó a los medios desde la Asamblea Nacional que: “el objetivo de hoy es que las enfermeras tengan una gran jornada de protesta y exigencia”.

Al canto de “estamos protestando, o estamos guarimbeando” y “otra vez, otra vez, a la calle otra vez”, los enfermeros y pacientes protestaron para acompañar el paro desde el Hospital de Niños J. M. de los Ríos​, el hospital pediátrico más importante de Venezuela, ubicado en Caracas.



“Con 15 dólares mensuales aproximadamente es que tenemos que hacerle frente a la cesta básica que ronda los 300, 400 dólares”, relató Contreras a la Voz de América.



Detalló que entre las exigencias está un sueldo de 600 dólares para un profesional en enfermería y 400 dólares para un técnico superior.



Contreras agregó que además de los sueldos, piden atención para “la grave situación de la infraestructura hospitalaria”. Puso como ejemplo que precisamente el Hospital J. M. de los Ríos tiene ocho días sin agua.



“No queremos ver más hospitales que cambiaron su olor característico de alcohol, cloro, a orine (…) y baños putrefactos”, agregó.



Resaltó que esta protesta surge de la necesidad, “de la rabia, que sentimos los venezolanos cuando trabajamos y nuestros salarios no nos permite calidad de vida”, no porque nadie les haya pagado.