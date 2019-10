Cívicos rechazan la auditoría, piden anulación y nuevas elecciones







30/10/2019 - 12:17:58

Radio Fides.- Los representes de los comités cívicos de Tarija, Potosí, Oruro, Cochabamba, Chuquisaca, Santa Cruz y La Paz, junto a otras organizaciones de La Paz, rechazaron este miércoles la realización de una auditoría así como planteó el Gobierno. Demandan la anulación del proceso y realización de nuevas elecciones.



“Para nosotros no es conteo, para nosotros no es segunda vuelta, para nosotros es directamente anulación porque si encontramos nosotros que hay fraude no podemos avalar el fraude, el fraude está penado por ley”, dijo el miembro del comité de movilizaciones del Comité Pro Intereses de Tarija, Juan Carlos Ramos Jurado. Esta posición las manifestaron el resto de los cívicos.



Explicó que los cívicos y la población boliviana ha asumido una postura y que para ellos no es importante la auditoría, más aun “considerando los países que han sido invitados a ser parte de esta auditoría”.



“De darse esta auditoría, esa auditoría tendría que ser para encontrar cuales son las fallas, los errores que tuvo el Tribunal Supremo Electoral, no para hacer el conteo, no para ver solamente el conteo oficial sino el TREP que estaba (el domingo) hasta el 73 por ciento y estaba siguiendo la población y todavía teníamos confianza”, sostuvo.