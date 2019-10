Cabello: Los diputados indígenas deben elegirlos los pueblos originarios







30/10/2019 - 11:46:17

El Nacional.- El presidente de la asamblea nacional constituyente, Diosdado Cabello, dijo este martes que los indígenas deben elegir a partir de sus “propias maneras” a los diputados que los representan en la Asamblea Nacional.



Así lo anunció durante la inauguración del Primer Encuentro Internacional de Pueblos Originarios.



“La Constitución establece que los pueblos originarios tienen derecho a tener participación en los cuerpos deliberantes desde la Asamblea Nacional bajo sus propias leyes. No hemos cumplido eso. Pero hay que cumplirlo. Los diputados indígenas tienen que elegirlos los pueblos originarios. No tiene que meterse nadie más en la elección de sus diputados. Ustedes tienen sus formas o sus maneras de elegir a los diputados”, señaló el también primer vicepresidente del PSUV.



Indicó que desde la constituyente se compromete a trabajar para que en las próximas elecciones los indígenas puedan elegir sus métodos de escogencia de sus legisladores.



“Y que se establezca la proporcionalidad de acuerdo con la cantidad de pueblos originarios que hay en Venezuela. No estamos regalando nada. Es un derecho que tienen los pueblos”, agregó el oficialista.

Cuatro años sin representantes



Sin embargo, desde hace cuatro años los indígenas del estado Amazonas no cuentan con representación parlamentaria.



Esto ocurrió luego de que el Tribunal Supremo de Justicia ordenó suspender la incorporación de los parlamentarios Julio Ygarza, Nirma Guarulla y Romel Guzamana con el argumento de que se sospechaba que se habían cometido delitos electorales durante los comicios parlamentarios de 2015.



Hasta la fecha, este caso no ha tenido solución y, de hecho, es el motivo por el que el TSJ alega que la Asamblea Nacional, de mayoría opositora, se encuentra en desacato.