Venezuela: BCV inyectó €20 millones a la banca como medida urgente para frenar al dólar paralelo







30/10/2019 - 11:44:05

TalCual.- El Banco Central de Venezuela (BCV) realizó una inyección urgente de euros a la banca venezolana en un intento por detener la fuerte escalada que ha tenido el dólar paralelo en las últimas horas.



Según fuentes financieras habrían informado a Banca y Negocios, este lunes 28 de octubre se efectuó una inyección "importante" de unos 20 millones de euros en efectivo a la banca a través del mecanismo de intervención cambiaria. Con esta medida, el ente emisor espera aprovechar las dimensiones reducidas del mercado de divisas para contener el repunte del paralelo a partir del martes 29.



El repentino avance del dólar paralelo podría responder a la inyección de liquidez en bolívares realizada por el BCV para pagar a proveedores y nuevos compromisos derivados del incremento del salario mínimo. La cantidad colocada en el sistema financiero nacional se encontraría entre los 2,3 y 2,6 billones de bolívares.



La proyección del BCV estimaba un incremento del paralelo hasta alcanzar los 30.000 bolívares por unidad antes del cierre de la semana, por lo que decidieron incrementar la oferta de divisas para equilibrarse con la demanda que ha crecido en el sistema bancario.



No obstante, la respuesta del mercado paralelo este martes no fue positiva para el BCV según los diversos marcadores que integran el mercado paralelo de divisas.



El marcador de DolarTrue reportó una cotización de Bs 27.480 a las 6:00pm, después de cerrar el lunes en Bs 24.087, lo que se traduce en un incremento de 14% en menos de 24 horas.



Mientras tanto, DolarToday cotizó cada dólar a Bs 25.903 este martes, lo que marcó un aumento sutil del 2% frente a su valor el lunes, ubicado en Bs 25.369.



Finalmente, MonitorDolar.Vzla, página que recopila los promedios de los medidores más importantes, marcó a la 1:00 pm un promedio general de Bs 26.990, incrementando un 4% frente a los Bs 25.805 que registró el lunes.



Euros para la banca



La inyección de euros en efectivo a la banca por parte del BCV no es atípica, de hecho el ente emisor lo hace semanalmente. La gran diferencia en esta oportunidad fue la cantidad, pues usualmente los montos no superan los 8 millones de euros mensuales.



Entre 200.000 y 400.000 euros en efectivo reciben usualmente los bancos privados venezolanos, mientras que los públicos cuentan con un stock de divisas un poco más amplio, con cifras que superan el millón de euros.



Esta tendencia práctica se ha mantenido desde el pasado mes de febrero, cuando la Resolución Nº 19-01-04 autorizó al BCV, para realizar operaciones de venta de moneda extranjera con los bancos universales y microfinancieros "cuando lo estime pertinente".



Con esta medida, la liquidez en bolívares se mantiene baja, mientras que el ente emisor logra captar los pocos bolívares que circulan en el país, mientras que aumenta la oferta de divisas a través de los bancos nacionales. Esta fórmula explica, en cierta medida, el estancamiento artificial que ha sufrido el dólar paralelo durante 2019.