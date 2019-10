Presidente Piñera anuncia suspensión de cumbre Apec y COP25 en Chile







30/10/2019 - 11:36:46

La Tercera.- El Presidente Sebastián Piñera informó esta mañana que Chile ya no será sede de las cumbres Apec y COP 25. Esto para poder priorizar las soluciones a las demandas sociales que se han producido en el país durante las últimas semanas.



“Nuestro gobierno y con profundo dolor, porque este es un dolor para Chile, ha resuelto no realizar la cumbre de Apec y tampoco la cumbre de la COP. Sentimos y lamentamos profundamente los problemas e inconvenientes que los problemas de esta decisión significará para ambas cumbres”, indicó Piñera en un punto de prensa en La Moneda, acompañado por los ministros de RR.EE., Teodoro Ribera, y de Medio Ambiente, Carolina Schmidt.



Piñera argumentó su decisión “dadas las difíciles circunstancias que ha vivido nuestro país, y que hemos vivido todos los chilenos durante las últimas semanas, y considerando que nuestra primera preocupación y prioridad como gobierno es concentrarse absolutamente en, primero, restablecer plenamente el orden público, la seguridad ciudadan y la paz social; segundo, impulsar con toda la fuerza y la urgencia que se requiere la nueva agenda social para responder a las principales demandas de nuestros ciudadanos; y tercero, impulsar un amplio y profundo proceso de diálogo para escuchar a nuestros compatriotas”.



“Esta es una decisión muy difícil, que nos ha causado mucho dolor, porque entendemos perfectamente la importancia que significa la Apec y la COP para Chile y para el mundo”, añadió el Mandatario. Pero aseguró que la determinación se fundó “en un sabio principio de sentido común. Cuando un padre tiene problemas, siempre tiene que privilegiar a su familia por sobre otras opciones; igual un presidente siempre tiene que poner por delante a sus propios compatriotas por encima de cualquier otra consideración”.



El Mandatario de todas formas ratificó el compromiso de Chile con la Apec y la Cop. “Quiero ratificar nuestro total y profundo compromiso con la Apec, que es la organización que busca el libre comercio más grande e importante del mundo, que reúne a 21 economías. (…) La participación de Chile en Apec es un poderoso instrumento para crear más y mejores empleos para nuestros compatriotas, para generar más y mejores oportunidades para nuestras empresas y muy especialmente la micro, pequeña y mediana empresa y para crear condiciones de una vida de mejor calidad para todos los chilenos”, dijo.



Y agregó que “también quiero ratificar nuestro total compromiso con la COP, y con su voluntad de luchar y enfrentar el cambio climático y el calentamiento global. Chile en esta materia ha tenido un claro, firme y reconocido liderazgo”.



Ayer, en tanto, se había informado que el Presidente de Rusia, Vladimir Putin había informado al gobierno chileno su decisión de no ser parte de la Apec.



La Apec estaba prevista para realizarse el fin de semana del 16 y 17 de noviembre en Santiago, mientras que la COP 25 para mediados de diciembre.