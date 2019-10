FBF proyecta un plan de reprogramaciones para terminar el Clausura antes de Navidad







30/10/2019 - 08:12:57

El Deber.- En medio de la incertidumbre del reinicio del Clausura por los conflictos sociales en el país, la única certeza desde la Federación Boliviana de Fútbol es la seguidilla de partidos que se vienen en la última parte del segundo torneo del año.



La postergaciones de las jornadas 17, 18 y 19 por la convulsión social que se vive en el país, obligó a proyectar un plan tentativo de reprogramaciones que establece recorrer las dos últimas fechas para terminar el Clausura el 15 de diciembre.



En contacto con medios paceños, el director de competiciones de la FBF, Adrián Monje, descartó jugar los lunes para disputar una seguidilla de partidos entre semana, después de la fecha FIFA (15 al 19 de noviembre).



Ante la falta de soluciones al conflicto social, el dirigente federativo adelantó que una suspensión más prolongará el torneo hasta después de Navidad.



En este Clausura se definirá a los otros clasificados a la Copa Libertadores y a la Sudamericana. Por ahora solo Bolívar es el único equipo que tiene segura su participación en el torneo de clubes más importante del continente.



Así podría concluir el Clausura, sujeto a aprobación por parte de la comisión técnica de la División Profesional de la FBF.



Jornada 17 (Reprogramado)

Miércoles 27 y jueves 28 noviembre



Guabirá – The Strongest

Aurora – Nacional Potosí

Blooming – Royal Pari

Real Potosí – Bolívar

Always Ready – Wilstermann

San José – Sport Boys

Destroyers – Oriente Petrolero



Jornada 24

Sábado 30 de noviembre



15:00 Always Ready – Aurora

20:00 Oriente Petrolero – Royal Pari



Domingo 1 de diciembre



15:00 Real Potosí – The Strongest

15:30 Bolívar – Nacional Potosí

17:15 Wilstermann – Sport Boys

19:30 Blooming – Guabirá



Lunes 2 de diciembre (a reprogramar)



Destroyers – San José



Jornada 18 (Reprogramado)

Miércoles 4 y jueves 5 de diciembre



Real Potosí – Guabirá

Nacional Potosí – The Strongest

Sport Boys - Aurora

Bolívar – Always Ready

Wilstermann - Destroyers

Oriente Petrolero - Blooming

Royal Pari – San José



Jornada 19 (Reprogramado)

Sábado 7 y domingo 8 de diciembre



Guabirá – Nacional Potosí

Destroyers – Bolívar

The Strongest – Sport Boys

Always Ready – Real Potosí

Aurora – Royal Pari

San José – Oriente Petrolero

Blooming – Wilstermann



Jornada 25 (Reprogramado)

Miércoles 11 y jueves 12 de diciembre



Guabirá – Oriente Petrolero

Royal Pari – Wilstermann

Sport Boys – Bolívar

Nacional Potosí – Real Potosí

The Strongest – Always Ready

Aurora – Destroyers

San José - Blooming



Jornada 26 (Reprogramado)

Sábado 14 y domingo 15 de diciembre



San José – Guabirá

Blooming – Aurora

Destroyers – The Strongest

Always Ready – Nacional Potosí

Real Potosí – Sport Boys

Bolívar – Royal Pari

Wilstermann – Oriente Petrolero