FBF invierte $us 231 mil en 11 escenarios





30/10/2019 - 08:09:28

Opinión.- Mediante un comunicado oficial de prensa, la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) informó ayer que el ente matriz del balompié nacional realizó una inversión de 231.000 dólares para las obras de mejora en nueve campos de entrenamiento y los estadios Ramón Aguilera Costas de Santa Cruz y Samuel Vaca Jiménez de Warnes, que albergarán el próximo torneo Sudamericano Sub 15.



“Existe un buen avance en los trabajos, puesto que la FBF no ha escatimado esfuerzos para que los escenarios se encuentren en las mejores condiciones posibles como pide la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol)”, señaló Adrián Monje, director de Competición de la entidad rectora del fútbol boliviano.



La misiva federativa indicó que la institución seguirá invirtiendo en los trabajos para “poner a punto” los recintos que las selecciones participantes utilizarán para entrenar y competir.



Monje y Octavio Soraide, encargado de las obras, supervisaron estas últimas semanas los trabajos realizados en las canchas de práctica y los estadios del oriente nacional, con el fin de completar las labores en el plazo estipulado por la máxima organización de fútbol en Sudamérica para el certamen.



“Están bastante avanzados los trabajos. Se tiene previsto cumplir con los requerimientos de la Conmebol. Gracias a Dios, cumplimos todos los tiempos para la recuperación del césped (del estadio Samuel Vaca Jiménez de Warnes) y las obras de infraestructura en todos los escenarios, que estarán concluidas”, manifestó Soraide.



Octavio acotó que las labores son realizadas con seis máquinas, 120 trabajadores, con un “trabajo constante”. En el Vaca Jiménez de Warnes, los trabajos consisten en el cambio del gramado, mejoras en el sistema de riego y drenaje, más la construcción de dos nuevos camarines.



Mientras que en el estadio Ramón Aguilera Costas están construyendo camarines e implementando nuevas instalaciones.



En cuanto al acondicionamiento de los campos de entrenamiento, las obras se llevan adelante en un campo de juego del distrito 9, el estadio Municipal Eduardo Guilarte, tres canchas de Villa Bernardo Silva, las sedes de Blooming, Oriente, Royal Pari y el estadio de atletismo Abraham Telchi.



El certamen iniciará el 23 de noviembre, día en que Bolivia chocará ante Perú por el grupo A.