Bolívar sugiere que la Selección juegue con Sub-23 la fecha FIFA







30/10/2019 - 08:06:52

Página Siete.- Bolívar espera que la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) cite a una reunión de emergencia a los 14 clubes de la División Profesional para estudiar alternativas de reprogramación de las tres fechas que se suspendieron hasta el momento en el campeonato Clausura.



El gerente de Baisa, Dardo Gómez, dio a conocer ayer dos posibles soluciones: suspender las dos fechas FIFA de noviembre que tiene programadas la Selección o ir a los partidos pero con un equipo Sub-23.



Gómez explicó que si Bolivia va con un elenco de la categoría Sub -23 a los partidos con Chile y Panamá, se puede jugar paralelamente dos fechas del campeonato e ir recuperando tiempo para cumplir con el calendario que se elaboró en julio.



“La FBF debe convocar a una reunión de los clubes para unificar criterios y analizar esta situación, tomando en cuenta que las fechas han sido suspendidas por la coyuntura que vive el país. Lo más racional sería que se suspenda la fecha FIFA y aprovecharla con la disputa de dos jornadas. La otra posibilidad es jugar con una selección Sub-23 esos dos partidos y el torneo se juegue de forma paralela”, subrayó.



¿Torneo trunco?



El directivo descartó de pleno la posibilidad que el torneo quede trunco por la cantidad de premios que aún están en juego, siete en total; además de que aún no se resolvió el descenso de categoría y el equipo que jugará el indirecto.



“Suspender el torneo de manera permanente no es la solución por muchos aspectos: primero, que existe siete premios que se están jugando y en el descenso hay varios equipos involucrados, dudo que exista alguien que acepte. Había atisbos que decían jueguen un triangular o hexagonal, hay que esperar que se calme la situación y esperemos que sea pronto”, agregó. Según Gómez, ve improbable que el domingo se dispute la fecha 20 del campeonato, ya que los clubes de Santa Cruz no se entrenan con regularidad en esa capital y si las protestas se levantan, argumentarán que se encuentran “en desventaja de condiciones”.



“Como todos, nos encontramos preocupados con la coyuntura que vivimos y esperanzados de que salgamos de esta encrucijada política social. Esta claro que el fútbol es parte de la vida de los bolivianos, pero hoy existen cosas más importantes que se están dilucidando en el país y esperar que llegue la solución pronta”, cerró Gómez.