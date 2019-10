Bancos atienden con dificultades en sus agencias







30/10/2019 - 07:53:29

El Deber.- Operadores de intermediación financiera están trabajando con algunas dificultades, en la medi­da que el paro indefinido se los permite. De esa manera, cumplen con la ley de servicios financieros.



La ASFI, a través de un comu­nicado emitido el 23 de octubre, recordó que la ley 393 de Servicios Financieros establece que las enti­dades financieras están en la obli­gación de asegurar la continuidad de los servicios adoptando las me­didas necesarias para garantizar la seguridad de las operaciones y de los usuarios.



En un recorrido realizado por el Casco Viejo, EL DEBER constató que las agencias que tienen en esa zona de la ciudad algunas entida­des como el Banco Unión, Banco Mercantil Santa Cruz, Banco Ga­nadero y Banco Fortaleza, entre otros, atienden a sus clientes en sus horarios habituales.



De igual manera, en el Plan Tres Mil, las sucursales de esas y otras instituciones, están recibiendo a las personas que requieren hacer alguna transacción en sus instala­ciones. En esta zona de la ciudad, se pudo apreciar largas filas.



Cambio de divisas



EL DEBER también pudo eviden­ciar que las casas de cambio en el centro no están operando con normalidad. Solo dos abrieron sus puertas ayer, y sus responsables señalaron que atienen dos o tres horas por la mañana.



En tanto, los cambistas que ha­bitualmente atienden en la plaza 24 de Septiembre están trabajan­do solo mediodía, mientras que los de la avenida Monseñor Rive­ro no salieron a trabajar.



EL DEBER se contactó con Aso­ban para conocer el desarrollo de sus actividades y consultarle sobre la probabilidad de reprogra­maciones de créditos, pero hasta el cierre de edición no respondió.