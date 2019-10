Conalcam dice que la democracia se defiende con dinamita







30/10/2019 - 07:44:08

Erbol.- La Coordinadora Nacional por el Cambio (Conalcam), que agrupa a organizaciones afines al MAS, justificó el uso de la dinamita en sus movilizaciones bajo al argumento de que recuperó y defiende la democracia gracias al explosivo.



En sus marchas en apoyo a Evo Morales, los mineros afiliados a la Central Obrera Boliviana (COB) y la Conalcam detonaron dinamitas, a pesar de que el uso del explosivo está prohibido por norma.



El ejecutivo de la COB y portavoz de la Coordinadora, Juan Carlos Huarachi, aseveró que hace 37 años la democracia se recuperó con dinamita y que hoy los mineros siguen esa línea.



“La democracia se ha defendido con dinamita históricamente, no de ahora, desde la creación de esta organización matriz de los trabajadores el ’52, la creación de las federaciones el ’44, el ‘38 de algunos sindicatos históricos”, dijo Huarachi.



El dirigente aseveró que las movilizaciones de la Conalcam son de carácter pacífico y llamó a decir “basta a la confrontación”.



En un pronunciamiento, la Coordinadora convocó a movilizaciones pacíficas a nivel nacional contra lo que consideran un “golpe de Estado” impulsado por Carlos Mesa y Luis Fernando Camacho.



No obstante, Huarachi no descartó que se convoque a todos los sectores a concentrarse en La Paz para defender al Gobierno. “Si amerita tomar acción, lo vamos a hacer”, advirtió.