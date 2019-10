Exejecutivos de la COD en Tarija proponen reformar directiva departamental







30/10/2019 - 07:40:13

El País.- Ex dirigentes y ejecutivos de la Central Obrera Departamental (COD), pidieron a los presidentes e integrantes de las federaciones, sindicatos y otros, organizarse para ejecutar la re estructuración del comité ejecutivo de la COD con el fin de “devolverle la credibilidad” y no teñirla con algún color político.



“Es por eso que nosotros como ex dirigentes de la COD estamos queriendo de alguna manera exhortar a estos compañeros para que asumamos la realidad. Desde el momento que empezó la campaña política, puesto que muchos dirigentes han sido candidatos a diputados y senadores entonces ha cambiado su rumbo totalmente, ya no es creíble esta situación”, indicó el ex dirigente de la COD, Edwin Orgaz.



En 2017, Orgaz fungió como secretario de Prensa y Propaganda en el directorio de la COD y también fue apuntado por otras instancias y organizaciones, como trabajador que favorecía al partido de Gobierno, es decir, al Movimiento Al Socialismo (MAS).



Sobre el tema, el ex dirigente, indicó que durante el tiempo que su persona cumplió funciones en la COD, el comité ejecutivo de esta instancia, era “contestataria” al Gobierno Nacional y es por esta situación que obtuvieron sedes, edificios sindicales y otros.



“Hemos estado ahí y gracias a esa situación tenemos los edificios de muchas sedes, de la COD, de la regional en Bermejo, tenemos dos movilidades que dejamos a este nuevo comité ejecutivo, etc., nosotros siempre hemos sido contestatario al Gobierno, si querían colaborarnos a los trabajadores, no podíamos decir no, bienvenidas todas las situaciones que vean, pero no nos pudieron poner una mordaza”, aseveró.



En esta oportunidad, Orgaz junto al ex secretario General de la COD de Tarija, Sebastián Morales y otros ex directivos, se vieron en la necesidad de “auto convocarse” para exhortar a los integrantes de las federaciones y organizaciones a tomar una decisión en torno a los actuales directivos y sus intereses personales.



“Queremos recordarles que la COD somos todos los trabajadores, coyunturalmente habrá una dirigencia que por situaciones que todos conocen, de apetitos personales, está totalmente identificada como un partido político. Los dirigente de federaciones y sindicatos tienen que asumir el rol de cada uno”, explicó.



Los argumentos expuestos por los dirigentes, afirman que el comité ejecutivo de la COD no toma ni emite un criterio por las movilizaciones que se realizan en el departamento de Tarija y a nivel nacional en rechazo al proceso electoral este pasado 20 de octubre.



Aún no llaman elecciones



El ex ejecutivo de la COD hasta hace unas semanas, Walter Aguilera, apostó por la postulación como candidato a primer diputado plurinominal por el MAS y como resultado de las elecciones del pasado 20 de octubre, contaría con este cargo



A partir del nombramiento de Aguilera, como candidato a primer diputado plurinominal, la institución se quedó sin primer ejecutivo y hasta la fecha no hubo una reasignación al cargo.



El secretario de Relaciones de la COD, Eduardo Moreno, informó la semana pasada que aún no se tiene el nombre de la persona que será el nuevo ejecutivo de los trabajadores.



“Todavía tenemos hasta el 3 de enero para ver quién asumirá el cargo como presidente de la COD, tampoco el actual representante, que es Walter Aguilera, se ha pronunciado hasta ahora, pero no queremos anticiparnos, esperamos que se dé una respuesta pronta”, explicó.



Ex dirigentes de la COD plantean segunda vuelta



Por otra parte, el ex secretario General de la COD de Tarija, expresó la postura de este sector sobre la coyuntura en el país en torno a los resultados de las elecciones nacionales, indicando que si el presidente Evo Morales “está seguro” de contar con el apoyo y mayoría de la ciudadanía, debe ir a una segunda vuelta frente a su opositor del partido político Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa.



“Instamos a nuestros compañeros y ex dirigentes a que nos unamos, no estamos defendiendo un color político, a ningún presidente ni nada, estamos defendiendo los derechos como trabajadores, para eso hemos emitido un voto, para que se respete, no para que haya fraude. Si el presidente está seguro que él tiene el apoyo masivo de la ciudadanía por qué no va a la segunda vuelta”, enfatizó Morales.