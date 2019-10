Villegas presenta más indicios: votos regalados, restados y números de identidad triplicados







30/10/2019 - 07:35:41

Erbol.- El ingeniero Edgar Villegas sigue dando de hablar. Este martes presentó a nivel nacional e internacional nuevos indicios de irregularidades en el cómputo electoral que incluyen documentos de identidad triplicados, malas sumas –aprobadas por el Órgano Electoral- que desembocaron en votos “regalados” o restados, además del caso de una misma delegada que firmó por el MAS y Comunidad Ciudadana.



Villegas con anterioridad ya presentó evidencias de anomalías en el cómputo que realizó el Órgano Electoral de las actas, lo cual generó una fuerte repercusión en medio de la sospecha de un presunto fraude electoral a favor del MAS.



En sus nuevas revelaciones, el ingeniero de sistemas –que recibe ayuda de otros profesionales- sostuvo que la cantidad de irregularidades encontradas es “obscena”.



Identidad triplicada



Villegas presentó en el programa Jaque Mate de TVU dos ejemplos de números de identidad que aparecen triplicados, es decir, en tres diferentes recintos de votación.



El número de identidad 174318 aparece en un recinto de Cochabamba y dos en el departamento de Santa Cruz.



El número 599766 también aparece en tres recintos: uno en Chuquisaca, otro en La Paz y el tercero en Santa Cruz. El ingeniero indicó que sólo son ejemplos y existen más casos similares.



Votos “regalados” o restados



Entrevistado en CNN y en TVU, Villegas señaló que existe unas 950 actas registradas en el cómputo oficial, cuyas sumas de votos válidos no coincide con la cantidad de votos emitidos. En unos casos se suma votos y en otros se resta a organizaciones políticas.



Exhibió tres ejemplos, uno en el cual aparecen 10 votos “regalados”, otro en que se reducen votos respecto a la cantidad de votantes y un tercero en que se redujo votos a Comunidad Ciudadana.



El caso en que se redujo votos a CC, además de una mala suma, se advierte una alteración del acta.



Se trata de una mesa en el municipio de Puerto Rico de Pando, en el cual el acta fotografiada en el recinto para el TREP muestra 49 votos para CC, pero en el acta computada en el Tribunal Electoral sólo se da 41 votos a esa alianza.



En el segundo documento, usado como oficial, se advierte que se borró la parte de arriba del “9”, la que cierra el círculo superior, para que parezca “1”. Esa resta de ocho afectó la suma de votación, porque también registra una falta de ocho votos respecto a la cantidad de votantes.



En el TREP figuraba con 49 y en el cómputo se tomó en cuenta como 41.



En el ejemplo de votos “regalados”, Villegas mostró un acta de Puerto Acosta en La Paz, donde se observa que los votos válidos suman 142, pero sólo se registra 132. Es decir, que 10 votos se “regalaron” a algún partido y el ingeniero sospecha que el MAS se favorece por la tendencia que tienen estas anomalías de favorecer al partido de Gobierno.



10 votos se "regalaron" a algún partido.



En el otro caso, de restado de votos, exhibió un acta de la provincia Chapare, donde la suma de votos válidos es de 188, pero se registra 209, es decir que se restó 21 respecto a la cantidad de votantes que emitieron un sufragio válido, lo cual perjudica a algún partido.



En este caso hay menos votos que votantes que sufragaron válido.



Estas actas fueron tomadas en cuenta por el Órgano Electoral como válidas, a pesar de que sus sumas están equivocadas. Villegas observó, a la luz de las evidencias, que los datos de las autoridades electorales no son confiables, como tampoco el sistema porque permite sumas que no cuadran.



Una delegada sospechosa y todos los votos para el MAS



El ingeniero mostró dos actas que corresponden al recinto Caiza K en Villa Charcas Chuquisaca. En ambas mesas llamó la atención que sólo hay votos válidos para el MAS, pero también que en las dos actas aparece como delegada una misma persona: en una como delegada del partido de gobierno y en otra como delegada de Comunidad Ciudadana.



La delegada sospechada se identifica como Herminia Cuellar con el carnet 7252909. Dicha persona firma como delegada del MAS en la mesa 11656, pero en la mesa 11657 la misma persona aparece como delegada de CC, mientras que otro sujeto estaba como delegado del MAS.



En ambas mesas sólo el MAS tuvo votos y el resto de los partidos quedó en cero. Según Villegas, la delegada pudo haber firmado como representante de CC para aparentar transparencia.