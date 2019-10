OEA enviará 30 expertos para auditoría integral y vinculante, que comienza hoy







30/10/2019 - 07:33:26

Página Siete.- La Organización de los Estados Americanos (OEA) confirmó al Gobierno que enviará a Bolivia un equipo de técnicos en materia electoral, conformado por 30 especialistas, para que realicen una auditoría y verifiquen si el proceso electoral del pasado 20 de octubre fue transparente.



“Me complace informar que he dispuesto la conformación del equipo de técnicos en materia electoral que realizará el Análisis de Integridad Electoral... El equipo estará integrado por aproximadamente 30 personas y se instalará en el país a partir del martes 29 (ayer) o miércoles 30 de octubre”, se lee en la carta que envió el 25 de octubre Luis Almagro, secretario general de la OEA.



La misiva, dirigida al canciller Diego Pary, fue enviada el día en que el Tribunal Supremo Electoral presentó el resultado final del escrutinio al 100%, y cuando transcurría la cuarta jornada de protestas de quienes exigen respeto al voto popular tras las denuncias de fraude electoral.



La postura de Mesa



Carlos Mesa aceptó la auditoría de la OEA al proceso electoral del 20 de octubre. No obstante, el político manifestó que “lo ideal sería la anulación de las elecciones”.



“Pero creo que todas las opciones están abiertas y no hay que cerrarse a ninguna opción que esté vinculada a la defensa del voto popular y ante la evidencia de que hubo fraude”, sostuvo Mesa, quien agregó que los resultados de la auditoría de la OEA “van a demostrar de manera palmaria e inequívoca el fraude”, pues así lo advirtió -recordó- la misión de observadores en su informe preliminar.



Después de los comicios, el 23 de octubre, fue la misión de observación electoral de la OEA que en un informe preliminar reportó varias irregularidades en el proceso electoral.



Una de ellas fue la paralización del sistema TREP, cuando el cómputo estaba al 83% de actas verificadas. Ese conteo pronosticaba una segunda vuelta entre Morales y Mesa. No obstante, cuando se reactivó el sistema, el cómputo daba como ganador a Morales en primera vuelta.



“Los datos preliminares presentados por el TSE coincidían con los resultados del ejercicio estadístico realizado por la Misión y con los dos conteos rápidos que se conocieron: el de la empresa Víaciencia y el de la alianza Tu voto cuenta”, se lee en el informe de la misión OEA.



Otra de las observaciones de la delegación fue que “la cadena de custodia no se implementó de manera homogénea y que los espacios de almacenamientos del material electoral no contaron en los casos con las medidas de seguridad correspondientes”.



Tras los comicios, en las ciudades de La Paz, Cochabamba y Potosí, ciudadanos hallaron maletas electorales y papeletas de sufragio en casas y hasta en vehículos de particulares.



Almagro, en una anterior carta, aclaró al Gobierno que la auditoría se enmarcará en cuatro ejes: “la verificación de cómputos, aspectos estadísticos, verificación del proceso y cadena de custodia”, y que con la finalidad de asegurar “la máxima seriedad y rigurosidad” las conclusiones serán vinculantes para las partes.



Ayer, el ministro de Comunicación, Manuel Canelas, manifestó que el resultado del estudio “será vinculante”, y en caso de que la auditoría determine una segunda vuelta, se harán los cambios necesarios en las normas.



“El momento que se empiece a realizar el proceso de auditoría es evidente que podría determinar un cambio de resultados, no vamos a decir nada diferente”, aseguró Canelas, quien recordó que Morales dijo que en caso de hallarse fraude, irá al balotaje.