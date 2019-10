Critican a la Policía por permitir que vandalismo se apropie de ciudades







30/10/2019 - 07:31:42

Los Tiempos.- Uso de dinamitas, personas ebrias en las manifestaciones, uso de armas blancas e, incluso, armas de fuego se observó en distintas marchas y enfrentamientos que se registraron los últimos días en distintas ciudades de Bolivia.



A esto se suma el secuestro de un chofer y su flota de la empresa Trans Copacabana MEM 1 en Cochabamba por parte de los mineros, la quema de motocicletas, los destrozos de vehículos y viviendas, además de las agresiones violentas a personas producto de enfrentamientos.



Ante este panorama, surgieron las críticas y observaciones al accionar de la Policía. Varios vecinos observaron que los uniformados no hayan evitado los enfrentamientos de ayer en el sector de la Muyurina y sólo se hayan limitado a observar cuando los bloqueadores y las personas afines al Movimiento Al Socialismo (MAS) chocaron de forma violenta.



Los Tiempos se contactó con algunos uniformados que aguardaban la orden para intervenir los bloqueos y otros esperaban que ordenen su salida de la base de la Unidad Táctica de Operaciones Policiales (Utop).



Otros vecinos de Quillacollo denunciaron, mediante un video, cómo algunos policías escoltaban, el lunes por la noche, a los mineros que llegaron en una volqueta para desbloquear la ciudad, los mismos mineros que ayer protagonizaron un enfrentamiento con los ciudadanos que bloqueaban en la avenida Blanco Galindo.



Usaron dinamita para despejar varios puntos, cuando el Decreto Supremo 2888 lo prohíbe. Una situación similar se vivió en La Paz desde el lunes. Por ello, el diputado opositor por Unidad Demócrata (UD) Rafael Quispe denunció que los efectivos de la Policía vieron de palco cómo lo mineros de Huanuni, Colquiri, Coro Coro y Vinto, afines al Gobierno, violaron la normativa.



“La Policía no ha cumplido su trabajo, porque (los mineros) no sólo reventaron una dinamita, sino en todos los lugares que han ido marchando han hecho reventar y la Policía se ha quedado mirando de palco. Es un tema político”, manifestó a Quispe.



Ni en Cochabamba ni en La Paz se conoció el reporte de ninguna persona detenida por el uso de dinamita, y tampoco que se haya iniciado una investigación por este hecho.



Otro policía consultado por Los Tiempos señaló que la función principal de la institución es prevenir y salvar vidas, pero en esta ocasión la Policía cometió los delitos de omisión de socorro e incumplimiento de deberes.



Existe molestia en la base policial, considerando que existen versiones de uniformados que no les dejaron actuar cuando debían por instrucciones superiores.



LA POLICÍA TOMARÁ SUS PREVISIONES



José Antonio Barrenechea, comandante de la Policía de La Paz, informó que los uniformados tomarán las previsiones para que los mineros afines al Movimiento Al Socialismo (MAS) no vuelvan a hacer uso de dinamita en las movilizaciones.



“Se van a tomar las previsiones, vamos a tomar las previsiones, tomando en cuenta, advirtiendo a las personas que están realizando esta acción”, respondió el jefe policial.



GRANDY DICE QUE PRIORIZA LA PRÁCTICA DE LA PERSUASIÓN



El comandante departamental de la Policía, Raúl Grandy, señaló que la institución prioriza la persuasión con los sectores movilizados para evitar conflictos y agresiones.



“Siempre usamos la práctica de la disuasión, del diálogo con ambas partes para que no se llegue a extremos. En muchos casos, esto no ha sido comprendido en su cabal dimensión y se trata de evitar una agresión entre los sectores del conflicto”, señaló la autoridad.



Grandy aseguró que se tiene el reporte de varios heridos durante la víspera y que fueron atendidos en los centros médicos.



“En todos los ámbitos, de manera imparcial recibimos informes de las movilizaciones en nuestro departamento de inteligencia que constantemente nos están alimentando la información para poder tomar las acciones que correspondan y evitar que los sectores en conflicto lleguen a agresiones físicas”, dijo.