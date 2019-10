Paro Indefinido: Arroceros y cañeros cierran filas por la democracia







29/10/2019

El Día.- Los productores de caña de azúcar y propietarios de ingenios arroceros reafirmaron con dos piquetes de bloqueo contundentes en la rotonda norte de Motero y la carretera de Montero a Okinawa, inmediación donde se encuentra el Parque Industrial Municipal (PIM) de la capital norteña. Hasta allí, ayer por la tarde, llegó el presidente del Comité Cívico de Montero para agradecer y brindar el apoyo moral por la movilización.



A pesar de que una parte del sector de transporte público del norte cruceño intentó reunirse y realizar una marcha a partir en la víspera, bajo la convocatoria de Carlos Vera, alto dirigente del sector y Concejal del MAS, la movilización ciudadana en defensa de la democracia y pedido de respeto al voto ciudadano se ha fortalecido.



Incluso, la reunión de los masista, en una especie de cabildo programada para la tarde de ayer martes, no se llevó a cabo, porque “no aparecieron nadie, en la rotonda del Mercado German Moreno” (zona este de la ciudad), señalaron los comerciantes de la zona. Sin embargo, los bloqueos se mantienen en distintos accesos y salidas de la capital norteña y en toda las poblaciones intermedias como Minero, Saavedra, Warnes y Portachuelo, donde los cívicos con sus banderas de Bolivia y Santa Cruz, cerraron las carreteras.



Los arroceros han ocupado la carretera Okinawa a la altura del Cupesí tercer anillo de la zona noreste de Montero. Hasta allá llegó el cívico Medina, haciendo conocer que ya no se pide la ‘segunda vuelta, sino que se anule las elecciones’.



“Nosotros estamos por el camino correcto exigiendo democracia, exigiendo justicia y libertad. Vamos ha seguir en esta lucha hasta la última consecuencia. Reiterarles todo el apoyo de su presidente del Comité Cívico, para un pueblo unido y trabajador que es el norte cruceño”, señaló.



Por su parte, uno de los empresarios arroceros, Jimmy Prado Prado, en representación de su sector, señaló que ellos no están en campaña política en favor de algún político. “Ya está bueno que este gobierno está haciendo de las suyas con el país. Aquí no existe ningún partido político, por eso exigimos democracia si; dictadura no”, remarcó.



En tanto los productores cañeros, cuya zafra que ya se encontraba en el 90% de su cosecha y que ha sido momentáneamente interrumpido, han decidido unánimemente acatar y apoyar el paro cívico con bloqueos en la rotonda norte de Montero, doble vía guabirá Montero, Turobito, Saavedra, El Tajibo, entre otros sitios. Jhony Claros Cadima, productor cañero y dirigente de la Cooperativa Nueva Esperanza, señaló que, si bien la zafra estaba a punto de concluir, se suspendió por un bien mayor: que es la defensa de la democracia.



“Creo que se tiene conciencia generalizada de lo que se esta haciendo, y creemos que es lo mejor para el país. El hecho es que el gobierno de Evo Morales nos quiere conducir por un camino equivocado y a una serie crisis económico social y político, eso no podemos permitir como pueblo boliviano”.