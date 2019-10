Transportistas: Bloqueos son promovidos por pequeños grupos con cordones y contenedores de basura







29/10/2019 - 13:35:48

La Paz.- El secretario de relaciones de la Confederación Nacional de Choferes, Miguel Aramayo, aseveró son pequeños grupos los que promueven los paros con cordones y contenedores de basura en la ciudad de La Paz.



El dirigente aseguró que el sector está organizado para despejar las calles, ya que, a su juicio, el bloqueo es una medida promovida por "pequeños" grupos que extienden cordones y mueven contenedores de basura para afectar a gran parte de la población.



"Nosotros no recibimos sueldo alguno, día que no trabajamos día que no comemos. Bloquean solo entre cinco personas con un cordón. Estamos totalmente abocados a hacer respetar nuestro trabajo, vamos a salir a desbloquear", señaló.



Dijo que su sector tiene todo el derecho a trabajar, por lo que no permitirá que sectores allegados al candidato opositor Carlos Mesa, sigan con el bloqueo de calles en la principales ciudades del país.



"Tenemos todo el derecho a trabajar, nadie nos puede coartar, eso nos ampara la Constitución Política del Estado", dijo en conferencia de prensa.



El dirigente acusó a Mesa de incitar al odio entre bolivianos y bloqueos en las ciudades, porque fue el primero en convocar a salir a las calles para desconocer los resultados de las elecciones generales, regidas por el Tribunal Supremo Electoral (TSE).



"Mesa es el que ha movilizado, el que ha pedido que salgan a movilizarse y lamentablemente estamos viendo actos vandálicos, como la quema de instituciones y eso no es una marcha pacífica", dijo.