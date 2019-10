Potosí: Amenazas de saqueos si no se unen al respaldo a Morales





29/10/2019 - 12:57:29

El Día.- Pobladores de Betanzos del departamento de Potosí que se encuentran bloqueando las carreteras en respaldo al presidente Evo Morales amenazaron con realizar saqueos a los comerciantes que se encuentren vendiendo y no se sumen a las manifestaciones.



“Los bloqueadores han decidido salir en marcha por las calles de Betanzos, pero al mismo tiempo exigir el cierre de negocios, caso contrario, comenzarían con el saqueo. Vamos a hacer serrar las tiendas por que tiene que participar ellos también, esta lucha es para todos, no es para nosotros no más”, dijo el dirigente del Comité de Bloqueo Isidro Sasi.



Explicó que realizaran una marcha de protesta con dirección a la plaza principal de Betanzos en respaldo del presidente Evo Morales.



Según el intendente de esta población, Silverio Mamani, hay suficientes productos para abastecer canasta familia durante una semana. Sin embargo, Betanzos no cuenta con gas licuado y combustible para vehículos.



La mañana de este miércoles, la carretera entre Sucre y Potosí amaneció interrumpida, a la altura de Betanzos, por grupos de personas que se identificaron como defensores del voto rural y del “proceso de cambio”.