Mesa pregunta al Gobierno si está dispuesto a desconocer resultados del TSE y a aceptar que la auditoría sea vinculante







29/10/2019 - 12:48:53

Brújula Digital.- El candidato Carlos Mesa se abrió el martes a “todos los caminos” de solución democrática, pero preguntó al Gobierno si está dispuesto a desconocer los resultados del Órgano Electoral, que hacen ganador al binomio oficialista en primera vuelta, y a aceptar que la auditoría liderada por la OEA sea vinculante o de cumplimiento obligatorio.



“¿Está dispuesto el Gobierno, el presidente y vicepresidente, a no aceptar los resultado que ha dado el Tribunal Supremo Electoral (TSE)? Y a partir de ese reconocimiento, que no puede estar en tela de juicio, hasta tanto no se lleve adelante la auditoría, está dispuesto a aceptarlo y a aceptar que la auditoría tiene carácter vinculante”, manifestó Mesa en la ciudad de Santa Cruz, donde, dijo, que se trasladó para agradecer por el apoyo recibido en los comicios del 20 de octubre.



La semana pasada, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, manifestó que los resultados del TSE no deben ser reconocidos como legítimos mientras no se realice la auditoría y se emita sus resultados. Sin embargo, el gobernante MAS celebra que ganó en primera vuelta y llama a Mesa “candidato perdedor”.



Más temprano, el vicepresidente Álvaro García Linera, que no precisó de cuándo ni cómo se realizará la auditoría, se limitó a solicitar a Mesa a que se sume a ese proceso de control de votos. “El día de hoy queremos pedirle al señor Carlos Mesa, al candidato perdedor, que se sume a la auditoría que se llevará adelante la Organización de Estados Americanos, acompañado de México, Paraguay, Perú y otras naciones hermanas”, dijo.



Mesa planteó que las nuevas elecciones sean la forma "ideal" para solucionar la crisis política que vive el país. “Todos los caminos están abiertos, no tenemos la menor duda de que una nueva elección sería lo ideal, siempre y cuando esa nueva elección no sea parte de una manipulación para llegar a una prolongación en el poder de Evo Morales, más allá de su plazo determinado de Gobierno”, añadió.



Sin embargo, dijo el candidato de Comunidad Ciudadana, cualquier vía que se opte para pacificar el país no será aceptada si se burla de la voluntad popular. “No vamos a aceptar una solución que le dé la espalda a lo que fue el voto del 20 de octubre, y no le vamos a dar la espalda a un pueblo que está luchando en la calle de forma democrática y pacífica”, explicó.