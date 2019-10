Conade denuncia golpe de calle y pide nuevas elecciones si OEA comprueba fraude







29/10/2019 - 12:45:37

Opinión.- El Conade dejó en claro que si la auditoría de la OEA "comprueba" que hubo fraude en las elecciones del pasado 20 de octubre se debería anular todo el proceso electoral y convocar a nuevos comicios.



El Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade) denunció hoy que el Gobierno nacional está implementando un "golpe de calle" en contra de las movilizaciones ciudadanas que rechazan "los resultados de las elecciones generales y en defensa de la democracia".



En conferencia de prensa, el Conade señaló que la "amenaza" del presidente del Estado, Evo Morales, respecto a realizar un cerco a las ciudades es un claro ejemplo del "golpe a la ciudad".



"El Conade pregunta qué significa esto, para nosotros no sería otra cosa que impedir el ingreso de alimentos y corte de agua a las poblaciones urbanas", señaló el Comité en su nota resolutiva.



"El Conade rechaza estas amenazas y las considera inadmisibles", agrega.



Por otro lado, el Conade también se refirió a la auditoría que llevará adelante la Organización de Estados Americanos (OEA) al proceso electoral boliviano.



"Consideramos que debe constituirse una mesa de diálogo y establecerse las bases para el mismo", aseveró, al respecto, el exdefensor del Pueblo, Rolando Villena.



Eso sí, señaló que en el diálogo también deberían estar miembros de la sociedad civil y no solamente políticos, sean del oficialismo o de la oposición.



Señaló que el Conade está dispuesto a formar parte de esa Comisión de diálogo si es que es invitado.



No obstante, dejó en claro que si la auditoría de la OEA "comprueba" que hubo fraude en las elecciones del pasado 20 de octubre se debería anular todo el proceso electoral y convocar a nuevos comicios.



Consultado respecto a la posibilidad de que la OEA no encuentre el presunto fraude, Villena señaló que tocará a instancias como el propio Conade ser "contundentes" para demostrar las "abundantes pruebas" que habría para confirmar esas acusaciones.