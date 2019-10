Tarija: Cívicos piden dar paso a movilizaciones y evitar confrontaciones







29/10/2019 - 11:00:45

El País.- La jornada de este martes, los Gremiales de Tarija y el sector de Transporte Libre anunciaron marchas y movilizaciones para expresar su malestar sobre los bloqueos que se registran en el departamento hace más de una semana. En tal sentido, la presidenta del Comité Cívico Femenino de Tarija, Paola Mendoza, pidió a la población que se encuentra bloqueando las diferentes calles, «dar paso y evitar enfrentamientos».



“Cuando ellos pasen por los lugares donde haya bloqueos por favor replegarse, la idea no es confrontase ni salir al choque -que es lo que quiere este gobierno-”, dijo Méndoza además de aclarar que todos tienen el libre derecho de protestar.



«Háganse a un lado, déjenlos pasar y posteriormente pueden volver a instalar el bloqueo», dijo en entrevista con Fides. Por su parte, la máxima ejecutiva del sector gremial en Tarija, Adriana Romero, anunció que la marcha para expresar el «perjuicio» a su sector será pacífica.



Tanto el sector gremial como los transportistas afirman que el paro cívico va “en contra de sus intereses”. «No queremos confrontación, trataremos de llegar a la plaza para expresar los efectos y consecuencias que hay con estas medidas» -refirió Romero-, además de pedir al Comité Cívico que reconsidere las medidas de presión y busque otras estrategias para poder resolver los problemas.



Entre tanto, Mendoza dijo que la molestia de la población no es contra de su propiio pueblo, «la casa cívica no esta manejando una bandera de pelea entre hermanos, sino una bandera tricolor y democrática”.