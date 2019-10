Exgobernador: En Venezuela ocurrirá un desastre si la oposición no se pone de acuerdo





29/10/2019 - 09:58:31

El Nacional.- Enrique Mendoza, ex gobernador del estado Miranda, advirtió este martes que si la oposición venezolana no logra ponerse de acuerdo, el próximo año ocurrirá un desastre cuando se convoquen las elecciones parlamentarias.



El político manifestó en una entrevista con la periodista Shirley Varnagy, en Circuito Onda, que no considera que en estos momentos en el país se pueda ir a una contienda electoral como en el año 2015, cuando la oposición logró la mayoría en la Asamblea Nacional.



“La situación de Venezuela actualmente es muy compleja. Hay unas encuestas que dicen que 82% de la población quiere cambio, y otras que legan a 84%, pero no se ha logrado por la unidad”, dijo.



Mendoza destacó que hay que tener claro que Juan Guaidó no llegó al cargo de presidente encargado de Venezuela porque lo planificó. “Es la primera vez que alguien está en un puesto sin ser planificado”, agregó.



Indicó que la ruta planteada por Guaidó, que lleve a elecciones libres y democráticas en Venezuela, debe realizarse con un proceso de negociación.



Afirmó que el régimen de Nicolás Maduro logró dividir a la oposición. “Poco a poco van rodando la carreta para que el año que viene haya un choque de trenes”, resaltó.



Todos los sectores en una negociación



El ex gobernador de Miranda expuso que deben incluirse todos los factores en una proceso de negociación, sobre todo los que forman parte de la sociedad civil.



“Hay que entender que sociedad civil somos todos. Se agrupan en gremios, en organizaciones. Hay que llamar a la Iglesia Católica y a la evangélica. Los partidos tienen que meterse en la cabeza que ellos no son los dueños de la verdad”, dijo.



Finalmente, el político aseguró que la situación en el país puede cambiar y que Guaidó tiene las condiciones y un contexto de posibilidades para hacer muchas cosas.