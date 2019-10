Jennifer Aniston y Ellen DeGeneres se besan en plena entrevista







Quién.- Jennifer Aniston y Ellen DeGeneres se dieron un beso durante una entrevista para el programa The Ellen Show, al que la actriz acudió para hablar sobre The Morning Show, la serie que protagoniza junto a Reese Witherspoon.



Durante la entrevista con la conductora, quien es abiertamente homosexual, Aniston la cuestionó sobre su experiencia al besar al conductor de radio Howard Steren.



“¿Me quieres contar sobre eso?, ¿quieres decirme cómo fue?, ¿lo disfrutaste?, ¿estabas nerviosa?, ¿entraste en el papel o cómo fue?”, preguntó Aniston a DeGeneres, quien se negó a hacer comentarios al respecto.



Tras las risas del público, Aniston le preguntó a DeGeneres cuándo había sido la última vez que había besado a un hombre.



“Beso chicos, beso a los chicos, así como eso. No me relaciono con ellos, pero los beso en los labios”, respondió la comediante y le devolvió la pregunta a Aniston: "¿Cuándo fue la última vez que besaste a una mujer en los labios?".



Jennifer Aniston aseguró que nunca había besado a una mujer, por lo que DeGeneres se acercó a ella y la actriz le respondió con un beso.



“Eso es lo que querían ver, lo han querido eso por años”, dijo la presentadora ante los aplausos de todos los presentes.



Hace unos días, Jennifer Aniston abrió su cuenta oficial de Instagram, la que estrenó con una foto en la que aparecen sus compañeros de reparto en la serie Friends, que la lanzó a la fama hace más de dos décadas y media.



Tan sólo le tomó cinco horas y 16 minutos romper un Récord Guiness, pues en ese lapso logró sumar un millón de seguidores. Incluso, por un momento su cuenta de Instagram ya no permitía seguir acumulando seguidores, aunque más tarde, el problema se solucionó.



“Y ahora también somos AMIGOS de Instagram. HOLA INSTAGRAM”, fue el mensaje con el que debutó en la red social a las 6:03 de la mañana. Además, Jennifer Aniston también escribió una mini-biografía en la que se puede leer: ”Mis amigos me llaman Jen” (My friends call me Jen).



Con este récord, Aniston superó a los duques de Sussex, Harry y Meghan, quienes lograron el millón de seguidores en cinco horas 45 minutos. Previo a ellos, el cantante Kang Daniel, ídolo del K-Pop, consiguió el millón de followers en 11 horas, 36 minutos.



Este no es el primer Récord Guiness de Jennifer Aniston, pues en el pasado rompió uno junto a sus compañeras en Friends, Courteney Cox y Lisa Kudrow, como las Actrices Mejor Pagadas por Episodio.



La foto con la que la intérprete de “Rachel” inauguró su red social es muy significativa, pues lanza un mensaje muy claro: aunque no haya un reboot de Friends o a pesar de que ella y sus compañeros jamás vuelvan a trabajar juntos, siempre, y como desde hace 25 años, seguirán siendo amigos.