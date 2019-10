La "maldita lisiada" reaparece 24 años después, irreconocible







29/10/2019 - 09:11:15

La Verdad.- Las telenovelas son sin duda alguna un icono de la televisión mexicana, amadas y odiadas por millones por igual, son un tipo de entretenimiento que llegó para quedarse, pues actualmente continúan vigentes.



Cabe destacar que uno de los principales aspectos de las telenovelas es la exageración de los hechos en cuanto a la trama, pues a lo largo de los años nos ha regalado momentos invaluables en los episodios.



Una de las telenovelas más famosas de México fue sin lugar a dudas ‘María la del barrio’ protagonizada por la cantante Thalía, aunque ella quedó en segundo plano, siendo opacada por la villana Soraya Montenegro y la ‘maldita lisiada’ quien acaba de aparecer después de años.



Una de las escenas que quedaron grabadas para la posteridad fue cuando Soraya Montenegro, interpretada por la actriz ItatÍ Cantoral sorprendió a ‘Nandito’, interpretado por el actor Osvaldo Benavides, besando a Alicia.



La joven que se encontraba en silla de ruedas fue interpretada por la actriz Yuliana Peniche, y en este momento nació ‘la maldita lisiada’ causando un enorme furor en la cultura popular.



Después de varios años de su emisión, la escena sigue dando de que hablar, pues es considerada una de las mejores, aunque no lo fue así para la actriz, pues reveló el precio que tuvo que pagar por ese papel.



“Cuando estaba chavita, iba en la secundaria cuando hice esa telenovela; entré a la preparatoria y toda la escuela me molestaba. En buena onda y mala onda, me decían ‘mira, ahí va la maldita lisiada’”.



Esta fue parte de la declaración que la actriz Yuliana Peniche dio en una entrevista, pues aunque este papel le dio un gran reconocimiento, también fue uno de los sucesos que marcó su adolescencia y no de buena manera.



La adolescencia fue una tortura para la actriz, ya que constantemente recibía burlas por esta escena, aunque actualmente disfruta de una carrera relativamente buena y ‘la maldita lisiada’ se ha convertido en un episodio de su pasado.