Ben Affleck acepta haber recaído en adicciones







29/10/2019 - 09:08:13

La Verdad.- Parece ser que al actor que vimos tambalearse durante una fiesta de Halloween, ha decidido hablar al respecto sobre su situación combatiendo problemas de alcoholismo, Ben Affleck lo aceptó y decidió que a pesar de su error volverá a intentarlo, muy parecido a la vida del personaje BoJack Horseman de Netflix.



Durante la fiesta del sábado organizada por Unicef en West Hollywood, en donde Affleck terminó apoyado en una camioneta para no caerse, reveló su actual estado que contrastaba con lo que comentó en sus redes sociales, pues su esposa lo había inscrito a una clínica de rehabilitación en la que ya llevaba casi un año.



"Son cosas que suceden. Fue un desliz, pero no voy a permitir que me desanime", comentó Affleck a los paparazzi del portal TMZ que le habían rodeado antes de ingresar a la casa de su ex esposa Jennifer Garner, el actor se mostró apenado pero tiene pensado continuar con su promesa de mantenerse sobrio.



Además de haber ingresado a un clínica de rehabilitación, el actor había decidido hacer una generosa donación a la organización The Midnight Mission, quienes ofrecen apoyo emocional y económico a las personas que no pueden ingresar a un lugar especializado para recuperarse de sus adicciones.



Sobre su pasado como interno en la clínica de Malibú, Affleck había logrado recuperarse drásticamente en un lapso de 40 días manteniéndose lejos del contacto con bebidas alcohólicas, incluso se presentaba como entrenador de vida ofreciendo apoyo a los necesitados.



No cabe duda que el actor cometió un triste error al recaer en el alcoholismo, pero no todo parece negativo, pues a diferencia de otras ocasiones, Ben Affleck se mostró con postura serena y de aceptación de sus errores, los cuales espera poder cambiar para mejor y no volver a repetir semejante horror a ojos del público.