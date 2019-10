Selena lanza otra dura indirecta a sus exnovios







29/10/2019 - 09:04:30

Quién.- La cantante espera que su próxima relación de pareja no se vea definida por la falta de comunicación y la codependencia de sus anteriores relaciones.



Ahora ha afirmado, por ejemplo, que en el pasado se ha visto atrapada en relaciones "tóxicas" en las que la comunicación y la transparencia brillaban por su ausencia.



"Cuando eres más joven, confundes la codependencia con amor y acabas desarrollando una especie de adicción a la pasión y la frustración que siente el uno hacia el otro y crees que eso es estar enamorado. O al menos eso es lo que yo pensé durante mucho tiempo", ha confesado a su paso por el programa de radio de Zach Sang.



A Selena también le intriga saber qué le tiene guardado Cupido, pero por el momento no considera una prioridad encontrar a alguien con quien rehacer su vida.



"Estoy muy soltera desde hace dos años", aseguró. "Según te vas haciendo mayor, encuentras a personas que son adecuadas para ti y que están en el mismo punto de sus vidas... Ahora mismo me lo estoy tomando con calma, de verdad".