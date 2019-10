La Conmebol no sancionará a la Federación Boliviana de Fútbol





29/10/2019 - 07:42:29

El Diario.- La Conmebol no sancionará a la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), en caso de no mandar los nombres de los ocho clubes clasificados a las Copas Libertadores y Sudamericana. El ente mayor del balompié en el continente hizo conocer a todos sus afiliados la intención de contar con todos los clubes clasificados hasta el 15 de diciembre, previo al acto del sorteo, que se realizará el 23 de diciembre.



La Conmebol quiere una ceremonia que no refleje dudas sobre los nombres de los participantes. Sin embargo, los representantes de esta institución tienen el conocimiento de todo lo que está pasando en el país e incluso en otros lugares de Sudamérica.



“Saben (los de Conmebol) cuál es la situación del país y ha visto la magnitud del conflicto. No va haber una sanción si no se presenta los nombres, más bien la Conmebol entenderá la situación que estamos viviendo. Tenemos que esperar y en función de la pacificación podremos volver a jugar”, dijo Adrián Monje, Director de Competiciones de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF).



En Chile y en Ecuador también se atraviesa momentos complicados y corren riesgo de no presentar a sus clubes clasificados en la fecha estipulada por la Conmebol.



La dirigencia de la Federación espera que los problemas en nuestro país se solucionen lo más antes posible para volver a la normalidad del campeonato y concluirlo.



Caso contrario se tomará medidas con los clubes en una reunión.