El paro cívico frena la labor de Bolívar, el Tigre y Always





29/10/2019 - 07:39:59

Página Siete.- El paro cívico se sintió con más fuerza en la ciudad de La Paz, ayer. Los bloqueos fueron más contundentes y frenaron la labor de los equipos de Bolívar, The Strongest y Always Ready, los que dejaron de entrenarse.



Durante la semana pasada los jugadores hicieron lo posible para cumplir con sus actividades de forma regular. Los futbolistas se dieron modos para llegar a sus escenarios deportivos, pero en la víspera no pudieron hacerlo.



El pasado domingo la gente de prensa de la Academia había anunciado que no estaba definido el cronograma de actividades para la semana “debido a los problemas sociales que estamos atravesando” e incluso estaba en “análisis” el entrenamiento de este lunes.



En la zona de Achumani tampoco hubo actividad. A las 14:00 la gente de prensa confirmó que el equipo no se entrenaría, ello porque a media semana no se disputará la décima novena fecha del campeonato por determinación de la comisión técnica de la División Profesional en atención los problemas sociales.



Always



Los millonarios también alertaron que no habría trabajo en el inicio de semana, “se suspendió por precaución”.



Hasta el pasado fin de semana los equipos habían trabajado con regularidad. Varios jugadores de la franja roja, por ejemplo, se movilizaron en el teleférico, donde se pudo observar a Marcos Ovejero, Miguel Suárez y Joel Fernández en la línea Verde.



Se conoció que los futbolistas de la Academia también recurrieron a ese medio de transporte para llegar a Tembladerani. Varios de ellos dejaron sus motorizados en el sector del Megacenter para, de ahí, tomar el medio de transporte aéreo.



En Achumani los jugadores tuvieron que desempolvar las bicicletas, ese fue uno de los principales medios de transporte para ellos. Otros caminaron y eventualmente tomaron algún móvil que los llevó por un tramo, hasta llegar a sus domicilios.