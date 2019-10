Bananeros, lecheros y floricultores imploran paso para sus productos







29/10/2019 - 07:28:08

Los Tiempos.- Los conflictos sociales y bloqueos que afectan a todo el país impiden que las flores, banano, leche y otros productos lleguen a los consumidores y causa millonarias pérdidas. Todos estos sectores se declaran en emergencia y piden al Comité de Defensa de la Democracia (Conade) que deje pasar sus productos.



Los floricultores, por ejemplo, incrementan su producción por la fiesta de Todos Santos (1 y 2 de noviembre), pero los bloqueos impiden la llegada de compradores mayoristas de La Paz, Santa Cruz, Sucre, Potosí, Oruro, Tarija y Sucre, informó la presidenta de la Federación Departamental de Floricultores (Fedeflor), Teresa Barrionuevo.



Las flores se venden a precio de remate y muchos floricultores han dejado de cosecharlas para dejar de perder dinero en la mano de obra, pues su producto no se vende.



Los bananeros, por su lado, temen una pérdida de casi un millón de dólares si los 95 camiones retenidos en bloqueos de Santa Cruz no logran llegar a Argentina hasta mañana.



El representante del sector, Agustín Conde, indicó que cada camión lleva una carga valuada en 9.000 dólares.



A eso se suma que los furgones se están quedando sin diésel, porque estos vehículos deben mantener funcionando el aire acondicionado para mantener refrigerada la fruta.



Los productores lecheros, en tanto, reportan una pérdida de 4 millones de bolivianos porque el producto no es recogido por cisternas de PIL.



El presidente de Federación de Productores de Cochabamba (Feprolec), Juan Alegre, dijo que el sector entrega diariamente a PIL 340 mil litros de leche. De esa cifra, 150 mil se envían a Santa Cruz para elaborar la leche en polvo de exportación.



LA CAC TEME UN DESABASTECIMIENTO



Tras haberse cortado el paso por la carretera Cochabamba-Santa Cruz, a la altura de Bulo Bulo, la Cámara Agropecuaria de Cochabamba (CAC) teme un desabastecimiento de banano, piña y carne de res.



El asesor de la CAC, Rolando Morales, indicó que el trópico incluso abastece a Cochabamba con carne de pollo y pescado, y por esa ruta llega la carne de res de Santa Cruz.



Morales detalló que algunos productos de la canasta familiar se habían elevado por los actuales conflictos. “Ya estaba llegando poco y con un precio elevado. Esperamos que no se desabastezca el mercado”, dijo Morales.