Santa Cruz: En provincias padecen la falta de combustibles







29/10/2019 - 07:24:24

El Deber.- Ascensión de Guarayos, San Javier y Concepción enfrentan la escasez de combustibles y alimentos cuando se cumple el séptimo día de paro y bloqueo de vías. Los vecinos, desesperados hacen largas filas en los surtidores de las poblaciones a la espera de los camiones cisterna.



En Concepción, las amas de casa aseguran que ya se les agotaron las provisiones. El presidente del Comité Cívico, José Serrate, indicó que los motorizados con combustible tienen autorización para pasar los puntos de bloqueo.



“Ayer (domingo) dos cisternas estaban cargadas, pero no podían salir de los barrios en Santa Cruz, eso es lo que me dijo la propietaria del surtidor. Esperamos que hayan logrado pasar’, afirmó.



Entre tanto, en los mercados escasean la papa, la cebolla, el tomate, la zanahoria, entre otros. “No sabemos cómo vamos a cocinar mañana. Ya no tenemos nada. Pedimos que levanten el bloqueo”, dijo una de las cocineras del Mercado 10 de Mayo.



En San Javier también se registraba ayer una larga fila en el surtidor para comprar gasolina.



Horario continuo y bloqueos



En Ascensión se endureció el bloqueo, con mayor rigor la noche del domingo, generando momentos de tensión ante amagues de enfrentamiento entre los que ejecutan la medida y simpatizantes del Movimiento Al Socialismo.



Al promediar las 19:00, los simpatizantes del MAS se concentraron en la rotonda del Padre Esteban, extremo norte del pueblo, corriéndose el rumor de que se a prestaban a desbloquear la carretera. Afortunadamente todo fue rumor, los afines al Gobierno solo dieron unas vueltas para luego desconcentrarse.



Ante la situación, el alcalde Suizo de Nilson Carrasco, anunció que desde ayer y por el tiempo que dure la medida, trabajarán en horario continuo, de 7:00 a 15:00. La autoridad, que es de las filas del MAS, dijo que eran respetuosos de las medidas de presión que se están protagonizando a escala nacional, pero deben trabajar.



En San Ignacio de Velasco han bloqueado hasta los caminos vecinales. Hay tolerancia para los pequeños productores, campesinos que ingresan con sus productos al mercado local, que atiende hasta el mediodía.



El presidente del Comité Cívico de San Ignacio, Cristian Méndez, manifestó que hay conciencia del pueblo por defender la democracia. “Una respuesta al supuesto fraude, es el bloqueo de todas las carreteras que unen a la Chiquitania”, dijo el dirigente.



Ante el desabastecimiento de alimentos en San Matías, los comerciantes optan por ingresar productos brasileños, aunque éstos sean más caros.