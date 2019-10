Tarija: Transporte sindicalizado lamenta que el Gobierno confronte al pueblo con sus sectores







29/10/2019 - 07:22:25

Radio Fides.- El transporte sindicalizado de Tarija ha convocado a su sector a no entrar en el círculo de la confrontación ante protestas que se realizarán en esta jornada en rechazo al paro cívico, así lo hizo conocer Damián Castillo, ejecutivo de la Federación del Transporte Sindicalizado 15 de Abril.



“Lamentablemente el Gobierno está convocando a sus seguidores a salir a las calles, yo voy a pedir compañeros que seamos cautos no salgamos al enfrentamiento, seamos cautos, si los vemos en las calles dejemos que circulen, no nos enfrentemos”, indicó.



Pidió mantener la fortaleza y unidad para defender la democracia, defender el voto, y también cuidar sus herramientas de trabajo.