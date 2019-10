Exmagistrado Cusi anuncia que demandarán penalmente a Evo por delitos de lesa humanidad







29/10/2019 - 07:11:19

El País.- La organización denominada Patriotas Constitucionalistas anunció que trabajan en una demanda penal internacional en contra del presidente Evo Morales por delitos de lesa humanidad, después que amenazó con “cercar” a las ciudades que cumplen paro exigiendo segunda vuelta.



“El hecho de que un Presidente diga estamos cercando constituye un delito de lesa humanidad, en otras palabras, significa matar de hambre a los ciudadanos, y un Presidente no puede decir así (…). Está promoviendo al genocidio nos quiere matar de hambre”, sostuvo el exmagistrado Gualberto Cusi.



Precisó que un equipo de abogados está trabajando la demanda para que sea presentada ante tribunales internacionales, porque dijo que no es admisible que una alta autoridad de Estado lance amenazas a la población.



El fin de semana, el Jefe del Estado amenazó en un discurso en Cochabamba con asumir medidas hacia las ciudades. «Estado de emergencia y movilización permanente. Más bien en las ciudades dejen de perjudicar con paros, si quieren paro, no hay problema, los vamos a acompañar con cerco en las ciudades para hacernos respetar, a ver si aguantan».



Cusi cree que esta es una grave amenaza del Mandatario en contra de los ciudadanos, más aún cuando su misión debiera ser velar por el bienestar de su población y por la paz entre sus habitantes.



Las ciudades capitales están en movilización permanente, algunas cumplen paros indefinidos, otras realizan cabildos y marchas, exigen una segunda vuelta presidencial o en su caso nuevas elecciones generales.



La exautoridad sostuvo que a pesar de las advertencias continuarán con las medidas de presión “no tenemos miedo a nadie”.