El magisterio paceño decide ampliar su paro por 48 horas más







29/10/2019 - 07:03:33

La Federación de Maestros de La Paz decidió la noche del lunes ampliar el paro que realizaban por 48 horas más, vale decir que el martes y el miércoles no habrá clases y acatarán el paro.



El ejecutivo del sector, Leandro Mamani, informó a radio Fides que medida que fue declarada de 24 horas se extiende y pidió a los padres de familia no enviar a los niños y jóvenes a clases.



Además dijo que realizarán marchas por la mañana y la tarde, ambos días.



La dirigencia clificó al ministro de Educación, Roberto Aguilar como "vampiro" que está esperando sangre de parte de los niños y jóvenes al instruir que las clases no se suspendan.



Muchas juntas de padres de familia han pedido a las direcciones de colegios que para evitar que los niños puedan verse envueltos en protestas y salir lastimados se suspendan las clases.