Campesinos inician cerco en seis regiones y anuncian radicalizarse







29/10/2019 - 06:53:22

El Deber.- En seis de los nueve departamentos del país ya se registran bloqueos de carreteras y de rutas troncales instaladas por campesinos, y otras organizaciones afines al MAS, en lo que denominan que es la defensa al voto rural.



En Santa Cruz los primeros puntos de bloqueo que se registraron fueron en la zona de los Valles, a la altura de La Angostura, a 59 kilómetro de la urbe cruceña, instalado en la madrugada del lunes; y en Abapó, provincia Cordillera, a 140 kilómetros de Santa Cruz de la Sierra, en donde se instaló de manera paulatina el lunes.



Para hoy se anuncian bloqueos en Yapacaní, en la zona norte del departamento, y en San Julián, zona noreste; en ambos casos se trata de históricos bastiones electorales del MAS.



María Muñoz, ejecutiva de la Federación de Mujeres Campesinas, afirmó que se trata de una movilización para hacer respetar el voto rural frente al paro y los bloqueos registrados en la urbe cruceña, que apuntan a desconocer la elección, y están a punto de cumplir una semana.



“Se trata de que organizaciones del campo y de la ciudad nos mostremos unidos. No vamos en busca de violencia sino de respeto a nuestro voto. Porque no quieren respetar el voto”, reclamó.



Para Muñoz la tensión política responde a un enfrentamiento de clases sociales, que se pone en evidencia cuando les impiden el paso a sus fuentes laborales.



“La gente rica tiene para sostenerse un par de meses, pero la gente humilde que vive de su trabajo no puede; tienen prestamos que pagar al banco de manera mensual, o alquileres”, añadió.



Anuncian radicalizarse



En La Paz, Henry Nina, ejecutivo de la Confederación de Interculturales, advirtió ayer con cortar el suministro agua a la ciudad si no se levantan los bloqueos en la urbe paceña. Ayer instalaron un bloqueo a la altura Villa Fátima, en la zona de Yungas.



“Damos 48 horas para que levanten sus bloqueos que están en las calles. (Se trata de) dos o tres personas con sus pititas perjudicando al ciudadano, al desarrollo. Nosotros vamos cortar el agua que va hacia la ciudad de La Paz”, dijo ayer Nina.



De acuerdo al reporte desde La Paz, para hoy se instalan dos bloqueos de ruta; el primero en la comunidad Río Abajo, que se conecta con la zona sur de la urbe paceña, y en La Ceja, en la ruta que conecta El Alto con La Paz.



Costas criticó convocatoria



El gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, criticó ayer a Morales por su anuncio de cercar las ciudades. Recordó que una de las primeras responsabilidades que debe cumplir un presidente es mantener la convivencia pacífica.



“Condenamos las palabras del señor Morales. Lamentamos muchísimo que sea el gobierno, y que sea el primer mandatario el que esté arengando enfrentamiento entre bolivianos”, cuestionó.



El sábado, el presidente Evo Morales anunció un cerco a las ciudades en donde se cumple paros en contra de un presunto fraude electoral en los comicios del 20 de octubre.



“Más bien en las ciudades dejen de perjudicar con paros, si quieren paro, no hay problema, nosotros vamos a acompañar con cerco a las ciudades, para hacernos respetar, a ver si aguantan”, dijo Morales en el municipio de Sicaya, Cochabamba.



García niega arenga



El vicepresidente Álvaro García Linera indicó que los campesinos le habían transmitido a Morales su tristeza “porque hay un candidato que no valora sus votos”, y no reconoce la igualdad de condiciones del voto campesino y de los barrios más alejados de las ciudades, y que por eso quemaron tribunales departamentales.



“Que quede bien claro, lo que el presidente Evo comentó el sábado, es lo que las organizaciones indígenas campesinas decidieron en sus ampliados el viernes”, dijo.



Cercos en ciudades



Además de los bloqueos anunciados en La Paz y Santa Cruz, en Cochabamba se instaló el domingo un bloqueo en Bulo Bulo, provincia Carrasco, en el ingreso a la zona del Trópico cochabambino.



En Sucre se registró un bloqueo en la ruta Sucre-Potosí, cerca de Betanzos; al igual que en el lado potosino de la carretera; mientras que en Pando y Beni, los sectores campesinos aún evalúan si se suman a estas medidas.



En Oruro se realizó ayer un bloqueo en la carretera Oruro - Cochabamba, en la zona de Confital.



En Tarija se reportó que los gremialistas de la ciudad marcharán hoy en favor del MAS, y que el miércoles arribarán campesinos interculturales desde las provincias, aunque no se confirmó que realicen un cerco.