Cochabamba: Alistan cerco a la Gobernación y Fejuve anuncia desbloqueos







29/10/2019 - 06:44:01

Opinión.- Cuando se cumple una semana del paro indefinido en Cochabamba, el Comité Cívico Popular convoca a los ciudadanos a reforzar los bloqueos y marchar a la plaza 14 de Septiembre para cercar la Gobernación.



Mientras, el presidente de la Federación Departamental de Juntas Vecinales (Fejuve), Pedro Carvajal, anunció a ABI que desde hoy sus afiliados saldrán a desbloquear las calles. Asimismo, dirigentes afines al Movimiento Al Socialismo (MAS) de dos distritos de la zona sur amenazaron con cerrar el ingreso al botadero y las válvulas de la planta de tratamiento de aguas servidas de Albarrancho si no se levantan los bloqueos.



Norma Barrón, del Comité Cívico Popular, informó que el instructivo para la jornada incluye salir en marcha de cacerolas vacías para concentrarse a las 10:00 en la plaza 14 de Septiembre y hacer un cerco a la Gobernación.



Recomiendan organizar ollas comunes y brigadas de defensa por cada zona y punto de bloqueo para resguardarse de eventuales “ataques de pandilleros contratados”.



También convocan públicamente a los choferes a no dejarse utilizar “como carne de cañón” por el MAS y los invitan a una reunión de diálogo para mañana. Este medio no logró contactar al ejecutivo del transporte para conocer si aceptarán la convocatoria.



A contramano, Carvajal explicó a ABI que la Fejuve determinó salir a desbloquear porque están molestos por la agresividad y la violencia de los bloqueadores y los perjuicios que causan a quienes viven de las ganancias que generan diariamente. También porque se suspendieron clases en colegios y universidades.



Detalló que los habitantes de la zona sur, en especial, son los más perjudicados porque las cisternas que les proveen agua no llegan hace casi una semana. Sin embargo, representantes del Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade) suben a diario a las redes sociales fotografías y videos de los cisternas con agua para la zona sur que pasan los puntos de bloqueo.



Un grupo denominado Comité de Movilización Zona Sur convoca por WhatsApp a salir hoy, desde las 08:00, desde las avenidas 6 de Agosto y Panamericana a “limpiar de bloqueos” la ciudad.



Por su parte, el ejecutivo de la Federacion de Campesinos, Jhonny Pardo, informó anoche que continuarán el bloqueo en la ruta a occidente, en las dos vías a oriente y en la Y de la Integración. Este sector es afín al MAS.



Leonardo Loza, dirigente de las Seis Federaciones de Cocaleros, señaló que se mantiene el bloqueo en Bulo Bulo con unos 10.000 cocaleros y hay otro piquete en Colomi. Además, dijo que otros 50.000 mantiene vigilia en la ruta al Trópico.



VIOLENCIA



Los aprestos de quienes denuncian manipulación del Gobierno al voto del 20 de octubre y quienes piden que se respete el triunfo dado al MAS por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) se dieron en medio de una jornada de duros enfrentamientos.



El más violento ocurrió en las avenidas 6 de Agosto y Panamericana, donde se usaron explosivos caseros y hubo al menos un herido de gravedad.



Los otros enfrentamientos se dieron en la Muyurina y en el Cruce Taquiña, donde también se reportaron heridos. Otros choques se suscitaron en la avenida Villazón y en la ruta a Sacaba, en la urbanización El Castillo.



Los vecinos continúan movilizados. Enfrentamientos



Por la mañana, en la avenida 6 de Agosto y Panamericana, un violento choque entre vecinos que bloqueaban y otro grupo que pretendía despejar las vías dejó un herido. El parte de atención médica señalaba que tenía una herida en el parietal derecho y se desconoce su estado de salud. A lo largo del día continuaron los enfrentamientos aunque con menos intensidad que por la mañana.

Choque con choferes



En la Muyurina, manifestantes en motocicletas se enfrentaron a transportistas que se dirigían al lugar a desbloquear. Se reportó un herido.



Antes del mediodía, en el Cruce Taquiña, hubo un choque entre vecinos que bloqueaban y transportistas armados con palo. Un joven que iba en bicicleta fue atacado por los choferes, quienes también apedrearon las puertas de su condominio.



Policía halla explosivos



El comandante de la Policía, Raúl Grandy, exhibió explosivos y perdigones recogidos tras los enfrentamientos. Eran bombas molotov y otros explosivos que llevaban clavos incrustados. También una especie de látigos de acero con cpúas y perdigones.



Grandy cuestionó que ambos grupos en conflicto aseguren que sus protestas son pacíficas, cuando llevan este tipo de armas a los enfrentamientos y las usan no solo entre ellos, sino también contra la Policía.