Morales: La oposición busca una muerte para culpar al Gobierno y convulsionar el país







28/10/2019 - 22:46:50

El Alto, (ABI).- El presidente Evo Morales alertó el lunes por la noche que la oposición, movilizada a convocatoria del candidato de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, busca ocasionar una muerte para echar la culpa al Gobierno y convulsionar el país.



"No vamos a entrar a la provocación, nuevamente quiero decirles, quieren provocar, quieren buscar un muerto para echar la culpa, yo me recuerdo El Porvenir, inventan muertos para echarnos la culpa, los medios de comunicación decían muertos, todo para convulsionar el país. Saludo a nuestra Policía y a nuestros compañeros que no se prestan a eso", dijo en un multitudinario acto de las organizaciones sociales en la ciudad de El Alto.



Morales denunció que para los opositores y cívicos mañana, martes, es el día "clave" porque buscarán tomar la Casa Grande del Pueblo.



"Quiero decirles hermanas y hermanos, para ellos mañana es último día y han decidido concentrarse y cercar a la Casa Grande del Pueblo, yo no sé si eso no es violencia, pero estoy seguro, así como mineros, petroleros, campesinos, fabriles, gremiales, todos los distintos sectores van a defender la democracia, van a defender la Casa Grande del Pueblo, van a defender nuestro Proceso de Cambio", precisó.



El jefe de Estado demandó a la oposición que se sume a una revisión "voto por voto, mesa por mesa" porque está convencido que el sufragio de la mayoría de los bolivianos fue para dar continuidad al Proceso de Cambio que vive Bolivia hace casi 14 años, "no tengo ningún miedo", enfatizó.



"Estamos con la verdad e invitamos a los organismos internacionales a verificar las elecciones", añadió.



Recordó que ya en 1978 cuando ganó la Unidad Democrática y Popular (UDP) los políticos de derecha junto a las dictaduras militares plasmaron un golpe de Estado para anular el voto del pueblo, similar situación se presenta ahora cuando Mesa pide que se anule el voto del campesino indígena originario y el sector rural.



"Como es eso no se puede entender, nos tratan de autoritarios y dictadores, ahora nos piden que se anulen las elecciones, ahora dicen fuera Evo, esos son los golpistas, nosotros somos masistas hermanos y hermanas no somos golpistas ni racistas", puntualizó.