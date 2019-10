Morales a opositores: Tienen que entender que hemos ganado con más del 10%







28/10/2019 - 21:49:46

El Alto, (ABI).- El presidente Evo Morales dijo el lunes por la noche a los opositores atrincherados bajo las consignas de desacato, resistencia y desobediencia civil, que tienen que entender que el Movimiento Al Socialismo (MAS) ganó con 47,08% de los votos, más del 10% de diferencia sobre el 36,51% que obtuvo Comunidad Ciudadana (CC) del candidato Carlos Mesa.



En una masiva concentración de festejo realizado en la ciudad de El Alto, el Jefe de Estado inició su intervención con el lema "Patria o muerte", a lo que miles de asistentes respondieron al unísono "¡venceremos!".



"¡Ya hemos vencido!", arengó Morales, quien el 20 de octubre pasado consolidó su cuarta victoria consecutiva en las urnas, esta vez para administrar el país durante el período 2020-2025.



En un encendido discurso, el Mandatario, que el sábado celebró su 60 aniversario, agradeció a la multitud por asistir a la "fiesta del triunfo del pueblo boliviano", a lo que los congregados replicaron "¡Evo no estás solo!".



"Lamento mucho que algunos grupos no reconocen el triunfo del pueblo boliviano, no son las mayorías son pequeños grupos, algunos anuncian sus paros hasta que se vaya Evo, unos dicen nuevas elecciones, otros dicen segunda vuelta. Hermanas y hermanos tienen que entender que hemos ganado en la primera vuelta", manifestó.



En una semana después de los comicios generales, el discurso de los líderes de la oposición sufrió una metamorfosis que inició con el discurso de Mesa atribuyéndose una segunda vuelta antes de conocer el cómputo oficial de los votos, posteriormente denunció un fraude electoral, para luego llamar al desacato, y rematar con la anulación de las elecciones.



Ante la arremetida opositora contra la transparencia de las elecciones generales, el Presidente convocó a la comunidad internacional a realizar una auditoría para verificar los resultados electorales.



"Si dicen que hay fraude y por eso piden la anulación, quiero decirles que demuestren y que traigan pruebas de dónde está el fraude (...) Pedimos nuevamente vayamos a una auditoría, voto por voto, mesa por mesa que revisen, no tengo ningún miedo, estamos con la verdad", desafió Morales.



Una multitudinaria concentración de campesinos, indígenas, mineros, intelectuales, vecinos, gremiales y juventudes, entre otros, hizo retumbar la noche del lunes la ciudad de El Alto, en demanda de la defensa de la victoria del Movimiento Al Socialismo (MAS) conseguida en las urnas el 20 de octubre con 47,08% de los votos.