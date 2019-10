Mesa en el Cabildo: ¡O voy preso o voy a la Presidencia!







Erbol.- “Me acusan de generar violencia, mintiendo descaradamente. Debo decirle: aquí estoy ¡o voy preso o voy a la Presidencia!”. Así el candidato Carlos Mesa se manifestó en el Cabildo que se realizó la tarde de este lunes en La Paz, con una masiva asistencia.



Mesa sostuvo que no hay espacio para retroceder y que está decidido a enfrentar el autoritarismo, al cual acusó de pretender robar una segunda elección por segunda vez.



“¡No tenemos miedo, carajo!”, arengó el líder de Comunidad Ciudadana.



Llamó a que se la lucha continúe de manera pacífica y democrática, con los paros en las diferentes ciudades del país.



Aseveró que el movimiento tiene el apoyo de la comunidad internacional, en contra de lo que denominó como un “vulgar fraude instrumentado por el Gobierno y aplicado por el Tribunal Supremo Electoral”.



Dijo que la “conquista democrática” es un camino sin retorno y les dijo a Evo Morales y Álvaro García Linera que se les acabó el tiempo.



“A ustedes Morales y García Linera, se les ha acabado el tiempo, se les ha corrompido el proceso, se les ha envilecido el alma, se les han cerrado los dos, se les ha enceguecido la mirada”, sostuvo.



Dijo que existe firmeza de quienes se movilizan y que no van a ceder. “No se doblegue, no se rinda, siga adelante, póngale huevos, eso lo que escuchó. Aqui estoy, a la cárcel o a la Presidencia del país”, recalcó.



Carlos Mesa junto a la Coordinadora de la Democracia piden una segunda vuelta electoral, mientras desde la ciudadanía ha tomado fuerza la exigencia de que se anulen los comicios.