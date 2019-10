El MAS da a La Paz 48 horas para que levante el paro







28/10/2019 - 21:31:22

Página Siete.- El ataque a dinamitazos y las agresiones físicas a la gente por parte de mineros que defienden a Evo Morales hoy en La Paz "sólo fue una pasadita" o "un calentamiento" en palabras del principal dirigente de la Central Obrera Bolivia (COB), Juan Carlos Huarachi.



Esta arremetida se intensificará si en 48 horas o hasta el jueves no se levanta el paro ciudadano en la ciudad de La Paz que hoy finalizó con un cabildo multitudinario en la avenida Costanera. Ese cabildo determinó continuar con la medida hasta que se anulen las elecciones generales del domingo porque éstas fueron fraudulentas.



Huarachi, líder de la COB, destacó que hoy se unieron los mineros sindicalizados y cooperativistas pese a sus diferencias gremiales y convocó a las federaciones y al pueblo a sumarse a esta lucha en contra de lo que llamó "un golpe de Estado" gestado por la derecha.



Anunció que mañana igual se movilizarán otros sectores como los trabajadores petroleros y gremiales afines al MAS en defensa de la "democracia". "Hoy los mineros han dicho basta, alto, han realizado una pasadita, un calentamiento" relevó en referencia a los ataques violentos de los trabajadores que entraron al Prado paceño haciendo detonar dinamita y a su paso golpearon salvajemente a transeúntes que expresaron su disidencia.



"Les vamos a dar cátedra de cómo se hace un paro, un bloqueo, vamos a cercar La Paz" amenazó Huarachi y llamó a los campesinos a que de una vez se organicen para defender a Morales.



Basilio Villasante, dirigente de la Federación de Juntas Vecinales de El Alto, dijo que su sector está dispuesto a "derramar sangre" en defensa de la victoria de Morales.



Simón Condori, dirigente de la Federación de Cooperativas Mineras de La Paz, puso fecha al paro en la urbe paceña: "Hasta mañana pasado si no hay desbloqueo, seguro las cooperativas estarán para desbloquearlos", dijo.



El dirigente de los trabajadores petroleros, José Domingo Vásquez, reforzó los planes el MAS y dijo que al menos 40 mil mineros seguidores de Morales "desbloquearán a punta de dinamitas".



En la misma línea, el diputado electo por el MAS, Freddy Mamani, dio un ultimátum al alcalde de La Paz, Luis Revilla, para que ordene el desbloqueo de las calles. "Tienes horas contadas para desbloquear de La Paz, si no desbloqueas el pueblo se va encargar de desbloquear", advirtió.



La Paz mantiene desde el viernes bloqueos de calles en defensa del voto de la ciudadanía que acusa al Tribunal Supremo Electoral de realizar un fraude que favoreció a la reelección de Morales.



Todas estos anuncios fueron pronunciados en el acto de "celebración de la victoria" de Evo Morales en la avenida Panorámica en la ciudad de El Alto.