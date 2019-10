Ministerio de Comunicación pagó anuncio en redes que asocia violencia con el Comité y Carlos Mesa







28/10/2019 - 21:22:29

El Deber.- Según muestra la sección de Transparencia de Facebook, el Ministerio de Comunicación pagó por la difusión de un anuncio en distintas plataformas donde expone un mensaje contra la violencia y llama a garantizar el bienestar, el desarrollo, la seguridad y la protección e igual dignidad de las personas.



Este contenido audiovisual viene acompañado de imágenes violentas ocurridas en los últimos días e incluye declaraciones de Carlos Mesa, quien fue candidato presidencial de Comunidad Ciudadana en las elecciones del 20 de octubre, y de Luis Fernando Camacho, presidente del Comité Pro Santa Cruz, donde supuestamente llaman a la resistencia y a estar presentes en los tribunales electorales departamentales.



Para aumentar la responsabilidad y transparencia, Facebook permite ver más información sobre las páginas y las personas que las administran en la sección "Transparencia de la página". Desde este punto se puede acceder a la biblioteca de anuncios activos (pagados) que tiene publicados una página en Facebook, Instagram, Messenger y Audience Network (según se muestra, el Ministerio tiene el anuncio en tres de estas plataformas, con excepción de Messenger).



"Al consultar estos anuncios, verás el contenido, la copia y la llamada a la acción del anuncio. Asimismo, podrás ver los anuncios de un país en particular usando el selector de países.​ Todos pueden ver los anuncios en la biblioteca. No hace falta iniciar sesión en Facebook", resume la explicación de la red social.



EL DEBER buscó la palabra del ministro de Comunicación, Manuel Canelas, para tener su valoración sobre este asunto y conocer los montos destinados por el Estado a esta propaganda, pero no atendió las llamadas y los mensajes que le fueron enviados.



Este lunes la viceministra de Comunicación, Leyla Medinaceli, se comprometió a dar información sobre el anuncio en horas de la tarde. Sin embargo, hasta la publicación de esta nota, no respondió a las llamadas telefónicas.



Al respecto, el abogado constitucionalista José Luis Santistevan señaló que lo que hace el Ministerio "es delito y se llama: Disposición arbitraria de recursos del Estado y malversación de fondos", porque esa no es su competencia disponer recursos para esta clase de contenidos, incluso mediante las redes, "porque estas usando los bienes y los funcionarios del Estado para realizar dicha acción".



Santistevan agregó que el Gobierno pretende echar la responsabilidad de las confrontaciones y los hechos que deriven de esta, preocupado porque el presidente Evo Morales llamó a la confrontación y a que se haga el cerco a las ciudades, que ya se están cumpliendo.



El marco normativo de esta cartera de Estado establece que entre sus atribuciones están el desarrollo de comunicación gubernamental, así como organizar y desarrollar un sistema de información que investigue y sistematice demandas sociales y de opinión pública.



Al final de la tarde el aviso fue retirado.