Diosdado Cabello: Sectores de la oposición deben ponerse de acuerdo para nombrar al CNE







28/10/2019 - 18:53:54

TalCual.- El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, aseguró que aunque se han producido avances en la mesa nacional de diálogo, llegar hasta la revisión de la conformación de la directiva del Consejo Nacional Electoral (CNE), es más difícil porque para ello, la oposición en su conjunto debe ponerse de acuerdo, en vista de que tiene la mayoría de los diputados a la Asamblea Nacional, órgano que tiene la potestad de designar a los rectores del Poder Electoral.



Durante la rueda de prensa del partido, realizada en el estado Bolívar este lunes 28 de octubre, Cabello destacó que en el chavismo no están de acuerdo en muchas cosas con los representantes de los partidos minoritarios de la oposición (que forman parte de la mesa de diálogo nacional), pero que igualmente están dispuesto a llegar a entendimientos, incluido un acuerdo para nombrar al CNE.



"Con este sector se han conseguido hechos tangibles de resultados; pidieron que el chavismo se reincorporara (a la Asamblea Nacional). Nos reincorporamos sin ningún tipo de problema. Se están revisando la conformación del Poder Electoral y la de aquellos rectores que tienen su tiempo vencido, pero esto es más difícil porque pasa porque se ponga de acuerdo la oposición violenta y la no violenta", indicó el dirigente sobre la posibilidad de nombrar al CNE.



Criticó que el sector de la oposición aglutinado en torno del presidente de la AN, Juan Guaidó, haya planteado su disposición a participar de un diálogo nacional pero solicitando que cese la mesa actual instalada con los partidos minoritarios.



"Habrá elecciones parlamentarias en 2020. Ahí se acabará el desacato de la AN", advirtió Cabello

Despertar



Diosdado Cabello aseguró que los más recientes eventos electorales en Colombia y Argentina hacen que comience a sentirse un gran ambiente de alegría en América Latina. Sostuvo que en Argentina triunfó el pueblo con la victoria de la fórmula entre Alberto Fernández y Cristina Fernández, mientras que en Colombia, el uribismo salió derrotado hasta en las provincias donde el expresidente Álvaro Uribe nació.



"Esta semana ha sido de triunfos, de alegría para los pueblos, la cara de Uribe era de llanto", resaltó el dirigente.



A las derrotas de los sectores de derecha, Cabello sumó las protestas de los movimientos sociales en Ecuador y Chile. "En Chile están pidiendo asamblea constituyente. Ojalá el presidente no vaya a robarse la idea. Piden pensiones iguales al salario mínimo reconocimiento a los pueblos indígenas, educación libre, gratuita. ¿A qué se parece eso? A Venezuela", acotó.



Indicó que "los pueblos llevan sus ritmos, pero una vez que lo agarran no lo detiene nadie y mucho menos presidentes farsantes y mentirosos que han gobernado para las élites".

Indígenas



En torno al I Encuentro de Pueblos Indígenas, que comenzará este martes 29 de octubre en Ciudad Guayana, estado Bolívar, Cabello explicó que el evento se hace por mandato del Foro de Sao Paulo y que del mismo los pueblos originrios saldrán más fortalecidos.



"¿Quiénes se levantaron en Ecuador? Los pueblos indígenas. En Chile vieron que la cosa era en serio cuando salieron a protestar los pueblos originarios. Allí piden reconocimiento a los pueblos mapuche", destacó Cabello, quien adelantó que vendrán delegados de 20 países al encuentro.