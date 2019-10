Ecuador inicia el proceso de visa humanitaria para migrantes venezolanos







28/10/2019 - 18:52:09

La Hora.- Con la emisión del Decreto 826 el pasado 25 de julio y el Acuerdo Ministerial 103 el 26 de julio del presente, se acordó conceder una amnistía migratoria para los ciudadanos venezolanos otorgándoles una Visa de Residencia Temporal por Razones Humanitarias cumpliendo los siguientes menesteres: que no hayan violado las leyes del Ecuador, que hayan ingresado regularmente hasta el 26 de julio de 2019; o, que habiendo ingresado regularmente al Ecuador, se encuentren en condición migratoria irregular, por haber excedido el tiempo de permanencia otorgado al 26 de julio de 2019.



Requerimientos para la visa



Entre los requisitos para obtener el documento migratorio, el mencionado Acuerdo Ministerial dicta los siguientes: ser nacional de la República Bolivariana de Venezuela, formulario de solicitud de Visa (pago de formulario - 50 dólares americanos), pasaporte (se aceptarán pasaportes caducados, hasta cinco años después de la fecha de su vencimiento).



Certificado de antecedentes penales del país de origen apostillado, legalizado o validado por las entidades autorizadas para el efecto por el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, cuya vigencia no debe superar los seis meses, haber ingresado regularmente a territorio ecuatoriano hasta el 26 de julio de 2019.



Según un informe del ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, la visa conforme dictamina la Ley, tendrá una vigencia de dos años. Además su carácter gratuito servirá con base al informe como incentivo a la regularización masiva de ciudadanos venezolanos en situación irregular, que cuentan con los documentos requeridos para acceder a la visa en cuestión.



Encargados de procesar solicitudes de visa



Entre uno de los mecanismos para realizar la emisión de la visa, se consideraron cuatro modalidades según el documento del mencionado ministerio: presencial en cuatro coordinaciones zonales, presencial en cinco coordinaciones zonales, semipresencial y en línea. Posterior a un análisis se optó por utilizar la última modalidad.



Los organismos que serán los encargados de gestionar y emitir las solicitudes de visa conforme al documento son: las coordinaciones zonales del ministerio, Consulados del Ecuador (ubicados en Caracas, Lima y Bogotá y los Centros de Emisión de Visa de Excepción (CEVE).



Regularización



Por otro lado, Dany Vásquez habló sobre el proceso de regularización a migrantes venezolanos detallando que los migrantes que se encuentre en el país de manera irregular deben presentarse ante la autoridad del ministerio de Gobierno a través de su página web donde deberán registrar sus datos de identificación.



Posteriormente indicó que deberán comparecer en las oficinas de Migración para tomar sus huellas digitales y obtener una fotografía y más tarde comenzar el proceso de regularización migratoria el cuál se realizará por la página web de Cancillería de acuerdo al funcionario público. Los solicitantes que hayan cumplido con las fases previas, deberán subir sus documentos al portal web y posteriormente serán notificados vía electrónica sobre su aprobación o no de la visa.