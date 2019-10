Equipo de la CIDH comienza a investigar las recientes protestas en Ecuador







28/10/2019 - 18:47:18

La Hora.- Un equipo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) comienza este lunes en Ecuador unas pesquisas sobre posibles violaciones de los derechos humanos durante los once días de protestas sociales que vivió el país este mes.



Fuentes del Ministerio de Relaciones Exteriores confirmaron a Efe la llegada del equipo pero no pudieron precisar su composición o hasta cuándo se quedaría en el país, al recordar que se trata de un trabajo independiente y que dispone de agenda propia.



Esta misión coincide en la zona con otra de la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en la nación desde hace una semana y que tenía previsto reunirse con representantes de todos los sectores para investigar lo ocurrido entre el 3 al 13 de octubre, cuando Ecuador vivió una de las olas de violencia más graves de su historia reciente.



En ella murieron al menos seis personas y 1.340 resultaron heridas, y distintos grupos, entre ellos el movimiento indígena que encabezó las protestas, han denunciado violaciones por parte de las fuerzas del orden.



El Gobierno ecuatoriano, que ha sido quien ha invitado a las dos comisiones para que verifiquen lo ocurrido, asegura que actuó con moderación y usando exclusivamente herramientas previstas en los convenios internacionales para este tipo de casos, como gas lacrimógeno.



Asimismo, que no se han producido víctimas mortales por acción directa de los efectivos de seguridad involucradas -Policía o Ejército-, como tampoco el empleo de fuerza letal, por lo que ha pedido a la CIDH que analice la cuestión a fin de poder conocer el origen de algunos casos de heridos de bala, que el Ejecutivo atribuye a otros factores o circunstancias.



La violenta ola de protestas estalló a raíz de la subida del precio de los combustibles y del transporte por la eliminación de unos históricos subsidios, que el Gobierno se veía incapaz de seguir financiando cuando sus arcas pasan por momentos difíciles.



Ecuador ha solicitado a entidades internacionales, incluido el Fondo Monetario Internacional (FMI), una línea de crédito de 10.200 millones de dólares, y entre las condiciones figura la necesidad de recortar el gasto público, razón que llevó al presidente, Lenín Moreno, a decretar la eliminación del subsidio a los carburantes, medida ahora revertida para pacificar el país.



Los miembros del equipo de la CIDH comienzan su trabajo este lunes en el que reciben a los denunciantes para conocer de primera mano sus reclamaciones en un hotel de la capital.



Así lo informó la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), que ha pedido a todo aquel que lo considere oportuno que se persone en su sede para después trasladarlo ante los miembros del equipo investigador.



Según un comunicado de la entidad indígena, podrán presentar sus quejas entre hoy y el miércoles de 9:00 a 17:00.