Alberto Fujimori pide que apoyen en el reto de unir a sus hijos







28/10/2019 - 18:44:17

El Comercio.- El expresidente Alberto Fujimori -quien purga una condena de 25 años de prisión por los casos de Barrios Altos y La Cantuta- emitió un pronunciamiento escrito en el que afirmó que quienes “choquen con la unidad” de Fuerza Popular, no tienen lugar en la “familia fujimorista”.



“Esta desunión, que afecta más aún mi estado de salud, no puede continuar, por lo que les pido a todos los que me aprecian para que apoyen en el reto de unir a mis hijos”, escribió.



Desde el penal de Barbadillo, Alberto Fujimori Fujimori señaló que lamenta que haya personas que buscan la desunión de su familia, lo que -indicó- perjudica a la agrupación política que él fundó.



“Lamento hondamente que algunas personas interesadas han venido desuniendo a mi familia, perjudicando con esto hasta el movimiento que yo mismo fundé […] Quienes choquen con la unidad, no tienen lugar en la familia fujimorista”, aseveró en su carta.



Indicó que los enfrentamientos afectan “más aún” su estado de salud, por lo que aseguró que estos no pueden continuar.



Como se recuerda, el pasado 16 de octubre, Kenji Fujimori aseguró que la mayoría parlamentaria de Fuerza Popular, liderada por su hermana Keiko Fujimori, quien cumple una orden de prisión preventiva “politizó” la elección de los integrantes del Tribunal Constitucional (TC), y calificó esta acción como “la última de una larga lista de despropósitos en este quinquenio”.



El menor de los Fujimori Higuchi indicó que no retornará a la agrupación fujimorista y dijo creer que este partido comenzó con “la agresión a la democracia” que terminó con la disolución del Congreso.