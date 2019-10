Ministra sale a las calles a gritar: los golpistas no pasarán





28/10/2019 - 18:13:45

Correo del Sur.- La ministra de Salud, Gabriela Montaño, junto a funcionarios de su dependencia, salió este lunes a la calle a protestar contra las marchas y bloqueos que no reconocen el triunfo del presidente Evo Morales en las elecciones generales del 20 de octubre y que denuncian fraude.



"Los golpistas no pasarán", se le escucha agitar a Montaño junto a un grupo de sus funcionarios cerca de la puerta del Ministerio de Salud en la plaza del Estudiante de La Paz.



El Vicepresidente Álvaro García Linera consultado este lunes si militantes del Movimiento al Socialismo (MAS) o afines salían a las calles a protestar, respondió: no, sin embargo, la ministra Montaño fue vista esta mañana, según videos que circulan en redes sociales.



Este lunes al menos ocho regiones del país iniciaron la semana con paros y movilizaciones para rechazar el cuestionado triunfo de Evo Morales y denunciar fraude. El partido de gobierno movilizó a sus organizaciones afines como choferes y mineros y el choque entre ambos bandos generó heridos.



https://twitter.com/ArminCopa/status/1188851621280829440?ref_src=twsrc%5Etfw