Camacho confirmó que sus empresas fueron notificadas el viernes







28/10/2019 - 17:43:49

El Deber.- El presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, dijo a su llegada al aeropuerto Viru Viru, tras retornar de La Paz donde no pudo reunirse con los demás miembros del Conade (Comité Nacional por la Democracia), que el último viernes sus empresas recibieron una notificación del Estado y que recién este domingo su familia se lo comunicó.



Según él, el objetivo es hacer una auditoría de todas las empresas que están en el edificio de la avenida Paraguá y que buscan quebrar la situación empresarial, “porque quieren decir que de la empresa que es de mi familia, es de donde salen todos los recursos para las movilizaciones. Pero esto no va a frenar absolutamente nada”, dijo Camacho a su llegada.



“Lo que pasa es que hay una cantidad grandiosa de pólizas que nosotros le damos a los clientes para garantizar operaciones con el Estado; entonces lo que ellos están buscando en primera línea es querer generar excusas para protestar pólizas que tenemos emitidas con montos bastantes altos”, sostuvo, rodeado de micrófonos en la puerta de desembarque.



El líder cívico cree que todo esto se debió luego de la denuncia pública que hizo de que recibió tres llamadas para ‘negociar’ un acuerdo tras el paro que se cumple en Santa Cruz. “Están acostumbrados a comprar consciencia y lo que pasa es que ahora hay un pueblo de pie, con dignidad, con principios que no es negociable lo que están buscando”, añadió.



A su regreso explicó que cuando llegó a La Paz fue increpado por unas 15 personas “afines al MAS” y que tras revisar las fotografías encontraron que “son personas que trabajan en el ministerio de Salud, con la ministra cruceña (Gabriela Montaño) pero no pasó a más”. Explicó que la reunión con los demás miembros del Conade será mañana o pasado en Santa Cruz.



“El paro continúa más firme que nunca, no podemos retroceder un centímetro cuando estamos hablando de la convicción de un pueblo, cuando Bolivia entera está parada, en protesta, no podemos quitarle esa esperanza a Bolivia bajando los ánimos”, cerró.